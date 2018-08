OFICIAL: Carlos Sainz ficha por McLaren y ocupará la vacante de Fernando Alonso

El piloto madrileño Carlos Sainz correrá en la escudería McLaren a partir de 2019, en sustitución de Fernando Alonso, tras haber firmado un contrato multianual. El español de 23 años se mostró "muy contento y orgulloso" porque "correr para un equipo tan mítico y especial de la F1 es un sueño hecho realidad", aseguró en su cuenta de Twitter.

En un comunicado, McLaren no desveló la duración del contrato "multiuanual" así como tampoco anunció quién será el compañero de equipo de Carlos Sainz la próxima temporada.

Carlos Sainz to race for McLaren from 2019. ⬇️ https://t.co/iVMphvWiay