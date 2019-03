Un nuevo reglamento para promover la igualdad en el Mundial de F1 2013

La FIA quiere promover la igualdad y evitar que Red Bull domine desde el inicio de esta temporada. Son pequeñas modificaciones las de este año, pero en puntos clave para el rendimiento de la escudería de las bebidas energéticas.

El doble DRS activo queda eliminado o la prohibición del DRS convencional en clasificación son algunas de las novedades. Veremos si Red Bull logra de nuevo sobreponerse a estos cambios, como ya hiciera la temporada pasada a pesar del número de ganadores diferentes en las primeras carreras.

Doble DRS activo, prohibido

Si bien este punto se conocía antes de que terminara la pasada temporada, Red Bull siguió trabajando en este sistema indeado por Mercedes para ganar el título. De este modo, el equipo de Adrian Newey pierde quizá su principal aliado para asaltar el tricampeonato de Vettel el año pasado.



No habrá DRS en la calificación

Antes se podía utilizar durante toda la vuelta de clasificación los sábados; ahora solo se hará en los puntos designados por la FIA, tal y como sucede en carrera. No tenía sentido que un elemento creado para adelantar en carrera pudiera estar activado durante toda la vuelta clasificatoria.



Eliminación del 'morro de pato'

Este antiestético escalón en la parte delantera de los coches sería eliminado. Solo McLaren y Marussia no optaron el año pasado por este salto; los equipo no quisieron rediseñar el chasis y esta idea provocó rechazo en los aficionados.



Se elimina el motivo de 'causa mayor' para detenerse

La FIA elimina el motivo de causa mayor para justificar la parada antes de llegar a boxes y procederá directamente a medir la gasolina de los monoplazas. En caso de no cumplir la cantidad estipulada, habrá sanción para el piloto, que saldrá último. Las sanciones de Hamilton (España) y Vettel (Abu Dabi), detonantes de este cambio.



El peso mínimo pasa de los 640 a los 642 kg

Los neumáticos Pirelli de 2013 serán ligeramente más pesados, así que el peso mínimo del monoplaza pasa de los 640 kilos del año pasado a los 642.



Sólo seis coches eliminados en la Q1 y la Q2

Tras la marcha del equipo español HRT, es probable que la parrilla se quede en 22 monoplazas, de tal suerte que el corte de la Q1 y la Q2 estará más caro ya que solo se eliminarán seis coches en la primera ronda.