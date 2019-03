El McLaren de Alonso mejora, pero acaba con problemas: "Seguimos aprendiendo"

Apenas doce vueltas en dos días. Esa había sido la pobre experiencia de McLaren-Honda en los primeros entrenamientos de Jerez. Sin embargo, a la tercera fue la vencida. Parece que Honda solucionó los problemas de su unidad de potencia al fin y Fernando Alonso ha rodado con regularidad sobre el asfalto andaluz. Además, el motor suena mucho mejor con respecto a los dos primeros días.



"Muy positiva la mañana aquí en Jerez! 32 vueltas. Seguimos aprendiendo cosas!!", dijo Alonso en su cuenta de Twitter. Honda, que ya dijo ayer que habían encontrado el problema, asegura que también sigue "aprendiendo". Si ayer el McLaren tenía "problemas de juventud", hoy parece que Honda ha dado un paso adelante. Alonso tildó el concepto de coche de "radical".

Problema mecánico

Un problema de refrigeración les hizo terminar antes de tiempo la sesión: "Hemos tenido una pérdida de presión de en el sistema de refrigeración y hemos sacado la unidad de potencia para su inspección. Eso es un proceso largo, por lo que termina la jornada de hoy", dijo McLaren en Twitter:

We can replace those components ahead of running tomorrow. The issue was promptly spotted by Fernando on an outlap - so quick to trace.