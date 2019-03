María de Villota: "La competición es toda mi vida y la echo de menos"

Este Mundial María de Villota arrancaba con una nueva sección en los Previos de la carrera de F1 'Safety Car' conviertiéndose en consejera de seguridad para la audiencia. Antes de estrenar su nuevo espacio la piloto relataba como se sentía en un mundo masculino: "Yo me daba cuenta de que a los hombres no les gustaba que le adelantase. Para lo bueno, porque el otro perdía la concentración porque sabía que ibas detrás. Y también para lo malo, porque me lo ponían muy complicado para que no les pasara".



María se emocionaba al recordar el accidente que cambió su vida el 3 de julio de 2012 mientras realizaba un test de pruebas aerodinámicas en Duxford con su escudería Marussia. Después del siniestro María dejó la competición y empezó a ver los toros desde la barrera: "Es una mezcla de sensaciones difícil de expresar. Es como estar en casa por un lado, pero siento tristeza porque este accidente me ha quitado mucho. Me ha quitado la competición y lo echo de menos. Es todo lo que he hecho, es toda mi vida. Es echarme de menos a mí misma".

La sonrisa era su mejor medicina tal y como le confesaba a Antonio Lobato: "La sonrisa es la mejor medicina. Y no lo he hecho aposta. Me dijo mi padre que no sonriera tanto en la F1 porque se pensarán que estás de juerga. Pero sentir que se tiene una segunda oportunidad es muy fuerte".