Una jauría contra Fernando

Webber está a 40 puntos, Vettel a 42, Hamilton a 47 y Kimi a 48. Alonso se puede ir de vacaciones con la cabeza bien alta. Sin embargo, en Maranello no pueden dormirse en los laureles; el F2012 sigue sin ser el monoplaza más rápido de la parrilla y queda casi medio campeonato por delante. Los rivales no desisten en el empeño de cercar al líder de la regularidad, cuatro galgos que tratan de dar caza a la liebre asturiana. Aunque Fernando aumentó su ventaja hasta los 40 puntos sobre Mark Webber, inmediato perseguidor en el Mundial, lo cierto es que Hamilton, Vettel y Raikkonen le recortaron puntos en Hungría.

Solo la increíble gestión de Alonso en carrera explica su solvente liderato en el Mundial

Ferrari minimizó daños y solventó con una magnífica estrategia un fin de semana muy complicado para el F2012 en la ratonera de Hungría. Las dos paradas de Alonso le permitieron superar a Webber y Button, que fueron a tres. Vettel, cuarto en Hungaroring, tampoco pudo recortar muchos puntos al líder del campeonato, si bien su RB8 sigue yendo como un tiro. Fernando siempre ha tenido claro que sus principales rivales al título son Hamilton y Vettel, aunque a día de hoy se centra en Webber, segundo en el campeonato. Alonso no puede cubrir a todos.

El objetivo para la vuelta de vacaciones es poder pelear en seco con Red Bull, McLaren y Lotus: "A ver si en Spa y en Monza -los dos primeros fines de semana de septiembre, después del parón vacacional- podemos despegar un poco, en cuanto a prestaciones se refiere, y coger un buen camino", concluye el asturiano. Ferrari lleva varias carreras sin poner en el monoplaza las piezas que prueba el viernes y Alonso tiene una media de 6.0 en clasificación. Solo la increíble gestión de Fernando en carrera explica su solvente liderato en el campeonato.

Lewis Hamilton aún no ha dicho su última palabra

El último en sumarse a los 'toros' de Red Bull en la lucha por el Mundial es un Lewis Hamilton que se quitó en Hungría el mal sabor de boca de las últimas pruebas. La lluvia en Silverstone y Hockenheim impedió a McLaren lucir en todo su esplendor las últimas mejoras en el MP4-27. Sin embargo, el campeón de 2008 pudo resarcirse en Hungría con una pole estratosférica y una victoria incontestable bajo la presión de los Lotus de Raikkonen y Grosjean. "Poco a poco se le puede alcanzar [a Alonso] si mejoramos un poquito más", dijo Lewis tras la victoria.



Si todo sigue igual en septiembre, Hamilton será el favorito en la segunda parte del Mundial, siempre y cuando Red Bull no se saque de la chistera una nueva artimañana, sea legal o ilegal. Alonso tiene un colchón sobre Lewis de 47 puntos, casi dos carreras de distancia. Un margen que no será fácil de compensar para el de Tewin incluso teniendo el coche más rápido, sobre todo teniendo en cuenta el estado de forma de Fernando. El español de Ferrari limitó los daños en Hungría y, contra todo pronóstico, reforzó su liderato; sin embargo, este campeonato sigue muy vivo. Una jauría se cierne sobre Alonso.