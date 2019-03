Jacques Villeneuve: "Fernando Alonso tuvo complejo de Dios en Ferrari"

Jacques Villeneuve, expiloto canadiense y campeón del mundo de F1, ha atacado a Fernando Alonso en una entrevista al diario alemán 'Bild'. El expiloto acusa a Fernando de “deslealtad” con Ferrari y de no amar suficientemente a la escudería italiana:



"Los italianos amaban a Alonso, pero ese amor murió muy rápido porque él no estaba dispuesto a ponerse de pie por su equipo. Por ganar 30 millones de euros al año, no significa que no tengas la responsabilidad de amar a tu equipo. ¿Dónde está el respeto?"



Villeneuve sostiene que Alonso era demasiado crítico con Ferrari: "Yo nunca critiqué a mi equipo por muy mal que pudiera ir el coche. Alonso estaba pensando más en Twitter y en ser un político, que en el espíritu de equipo".



Pero su salida de tono no termina ahí; además, acusa a Alonso de creerse un 'Dios' en Ferrari: "Yo lo llamo complejo de Dios, pero justo cuando pensaba que estaba por encima de todas las cosas, Vettel anunció que dejaba Red Bull y de repente el suelo se derrumbó bajo los pies de Alonso".