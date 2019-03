Hideo Baba, 'padre' de Tomita: "Ojalá este año Alonso gane el campeonato"

Hideo Baba es el productor de la saga de videojuegos 'Tales of...' y, por lo tanto, el creador del héroe de esa aventura, Asbel... o Tomita, que es como le llama Fernando Alonso. El piloto asturiano va siempre acompañado por una figurita de este personaje, lo que le causó sorpresa a Hideo Baba cuando se enteró de esta curiosa unión entre ambos.

"Hace dos años nos entramos de que Fernando Alonso tenía un muñequito de Asbel y que le llamaba Tomita. Nos enteramos a través de Twitter por las fotos que estaba poniendo de él", explica Hideo Baba. Dada la repersión del bicampeón mundial, añade: "Estábamos muy honrados de que un personaje de ese calibre estuviera dando a conocer a este personaje en todo el mundo".

Cuenta que recibieron una llamada de Ferrari, de una empresa de seguridad, que se había enterado de que Alonso tenía ese y quería utilizar tanto al piloto como al muñeco para un anuncio de televisión. "Me llamaron para pedirme permiso y, por supuesto, les dije que lo utilizaran", afirma.

Hideo Baba recuerda cómo fue el encuentro con Alonso. "Me encontraba promocionando 'Tales of Xillia' en Japón por varias ciudades y estaba en Sendai, cuando me llamaron para ir Zuzuka, a unos 1.000 kilómetros de distancia. Lo tenía un poco difícil, pero hice lo posible por ir y me enseñaron el circuito, el pit lane, y pude conocer a Alonso. Estuve hablando con él y le pregunté de dónde había sacado a Tomita, y por qué lo utilizaba como amuleto", relata.

Entre otras cosas, le reveló el secreto del nombre de Tomita. "Alonso quería ponerle un nombre japonés y le puso el nombre de la primera persona japonesa que conoció, el señor Tomita, Tomita-san", cuenta.



Hideo Baba asegura que es seguidor de la Fórmula 1. "Hace poco que ha empezado la temporada y es pronto para hacer predicciones", dice, aunque reconoce que la temporada pasada se quedó con ganas de que el español se coronara campeón. "Lo hizo muy bien, pero al final no pudo ser. Ojalá este año Alonso gane el campeonato", afirma.

De esta forma felicitaba Hideo Baba a Fernando Alonso en su cuenta de Twitter (@tales_ch) tras la victoria del español en el Gran Premio de España, celebrado en el circuito de Montmeló. La partida de Alonso, como la de Tomita o Asbel, está en juego, aunque seguro que su amuleto le ayuda a terminar la aventura de esta temporada con éxito.