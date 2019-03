Hamilton no siente lástima por Fernando Alonso: "Pudo ir a casi cualquier equipo... entonces dijo 'oh, mierda'"

Lewis Hamilton ha opinado sobre las decisiones de Fernando Alonso en su carrera. El británico cree que dos títulos mundiales son pocos para Alonso, pero no lo achaca a una falta de oportunidades, ni siente lástima por el asturiano: "No lamento que Fernando no haya ido a un coche mejor. Cuando estoy en rueda de prensa con él y la gente dice 'preguntas a los dos campeones', en mi mente sé que Fernando podría haber ganado más, pero no fue porque no tuvo oportunidades".

"Podría haber ido casi a todos los equipos a los que quería ir", afirma Hamilton en una entrevista a Motorsport Week. "Las decisiones sobre en qué lugar colocarte son claves".

Unas decisiones que llevaron a Alonso a Ferrari. "Hay que recordar que también estamos Vettel y yo. Si te equivocas y piensas que controlas el mercado de pilotos, -Fernando creía que lo controlaba, a mi entender-, cuando dejas tu puesto en Ferrari, Sebastian lo ocupa y no puedes volver".

Pero el británico va más allá: "Luego Fernando dijo 'voy a por el puesto de Seb', pero lo ocuparon con Max y dijo 'oh, mierda' y se quedó sin sitio".

Eso sí, Hamilton afirma que admira a Alonso: "Le respeto mucho. Es un fenomenal piloto y creo que durante todos estos años el nivel de respeto entre nosotros ha permanecido muy alto con su pilotaje y cómo ha gestionado su vida dentro y fuera de la F1. Yo podría decidir dejar Mercedes y me podría ir bien o mal".