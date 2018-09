Giedo Van der Garde: "Probablemente mi futuro en la Fórmula 1 haya terminado"

Van der Garde asegura que tenía licencia de conducción válida con los de Hinwill para toda la temporada 2015. Los problemas con su licencia comenzaron el pasado 2014 aunque se hicieron públicos la pasada semana durante los entrenamientos libres del GP de Australia. Cuenta que la dirección del equipo se mostró inflexible en no dejarle conducir a pesar de las órdenes judiciales a su favor. Van der Garde considera que la escudería puso en peligro su participación en el GP australiano porque los monoplazas podrían haber sido incautados por la Justicia y Marcus Ericsson y Felipe Nasr podrían haberse quedado sin correr.



Se muestra agradecido a sus seguidores y amigos dentro de la Fórmula 1, que le han dado su apoyo durante los últimos meses en los que lo más difícil ha sido no poder hablar con nadie sobre este litigio pendiente.

El piloto cree que su futuro en el automovilismo no ha terminado y ve este trance como un nuevo comienzo. Por sus proyectos de futuros pasa participar en la WEC o las 24 horas de Le Mans y el DTM. Van der Garde ha aclarado que sus patrocinadores pagaron la cuota de patrocinio de esta temporada. Confirma que ha llegado a un acuerdo económico con Sauber. Según 'The Telegraph' el equipo le ha indemnizado con 15 millones de euros para que renuncie a su asiento.



El piloto ha aprovechado para pedir que la FIA cree una nueva legislación que proteja los derechos de los conductores. "Me gustaría pensar que los valores y la ética empresarial que se aplican en cualquier otro negocio deben ser igualmente aplicables en la Fórmula Uno", ha destacado.