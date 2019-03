La FIA continúa trabajando para cerrar el cockpit de los monoplazas de F1

Ver dentro de no mucho tiempo un coche de F1 total y absolutamente cerrado no es ni por asomo una opción improbable. Tampoco imposible, y es que la FIA sigue estudiando e investigando las opciones de cerrar el cockpit de los monoplazas para evitar males mayores como los que se podrían haber producido en 2012 con Grosjean y Alonso, y en el pasado GP de Austria con Raikkonen y el propio Fernando.



Así lo ha dicho Alex Wurz, presidente de la GPDA, en declaraciones en Motorsport: "Es algo que me gusta, pero tenemos que comprobar si un cockpit cerrado tendría alguna implicación negativa como por ejemplo la extracción del piloto en caso de incendio".



Wurz admite que se está trabajando duro: "Es algo que se está investigando. El trabajo de la FIA y la FIA Institute está siendo realmente brillante, pero sabemos que es la zona más delicada para los pilotos y no queremos tener efectos negativos".



Para terminar, dice que todo quedará en manos de la Federación: "Siempre nos han presionado pr esto y ahora podemos comprobar como la parte del chasis que rodea el casco es más alta de lo que lo era antes".