Ferrari tiene trabajo en Maranello para cerrar la brecha con Mercedes: "Es lo que hay"

Fernando Alonso salía quinto en Melbourne y quinto llegó a meta. Sin embargo, Nico Rosberg se paseó camino del triunfo con una flecha plateada que parecía infalible. Aunque luego escalaría una posición en parrilla por la descalificación de Daniel Ricciardo, el piloto español de Ferrari no ocultó su descontento: "Lo que hemos hecho es lo que hay".



En Ferrari no ponen excusas: solo con la fiabilidad no va a llegar para pelear por el título este temporada. Alonso acabó quinto a 35 segundos del Mercedes en la primera carrera de la temporada: "No es una manera súper de empezar pero tenemos doce puntos más que Hamilton y Vettel", se consolaba el asturiano.



Stefano Domenicali no puso paños calientes: "La primera carrera ha proporcionado una imagen clara de la jerarquía. También se muestra que los equipos parecen haber hecho el mejor trabajo frente a estas nuevas regulaciones. Hoy en día, hemos logrado nuestro objetivo en términos de fiabilidad, pero la brecha, sobre todo con Mercedes, salta a la vista", señaló el jefe de la 'Scuderia' tras la carrera.

En Ferrari confían en sus "herramientas"

Pat Fry, director técnico, se mostró algo más optimista: "Hay mucho trabajo por delante si queremos mejorar el rendimiento del coche. Estamos por detrás de varios rivales muy fuertes, pero tenemos todas las herramientas adecuadas para realizar el trabajo de acabar con la brecha entre ellos y nosotros", declaró tras la prueba.



El caso es que Mercedes, con las nuevas normas y los nuevos motores, parece el sucesor hegemónico de Red Bull; Rosberg aventajaba al F14 T un segundo por vuelta: "Competir con los motores Mercedes es casi como otra categoría. Cuando íbamos detrás del Force India era imposible pasarlo, en el tú a tú es más complicado", se lamentaba Fernando Alonso tras la carrera.

El cuarto o quinto equipo en pista

Mercedes, Williams, McLaren y hasta el Red Bull de Ricciardo parecieron tener más ritmo de carrera que el monoplaza rojo. Sin embargo, el RB10 del australiano sigue siendo una incógnita hasta que no sepamos cuánto ganaba el monoplaza al sobrepasar el límite de combustible.



El Mercedes de Rosberg barrió en Melbourne, pero Lewis Hamilton abandonó por problemas de fiabilidad. En Williams, Felipe Massa quedó fuera en la primera curva después de que Kobayashi se lo llevara por delante. Sin embargo, si Valtteri Bottas no hubiese tocado el muro probablemente habría acabado en el podio.



McLaren es el otro equipo en discordia. Kevin Magnussen, un debutante en la categoría, se hizo con la segunda plaza y ya es el piloto más joven en hacer podio. Jenson Button, por su parte, llegó remontando con un ritmo que no desmotraron Force India ni, por supuesto, Ferrari.

Un monoplaza fiable pero lento

Al menos el F14 T se antoja un monoplaza fiable, ya que terminaron ambos monoplazas la carrera, si bien Kimi Raikkonen se vio envuelto en mil batallas en mitad de parrilla. Sin embargo, el coche no tiene velocidad ni en recta ni con el DRS abierto. En Malasia, donde aguardan dos rectas kilométricas, la brecha puede ser aún más grande.



"Nadie puede decir quién gana el título o quién lo pierde en la primera carrera", dijo Fernando Alonso nada más acabar la prueba de Albert Park. En Maranello tienen mucho trabajo por delante si quieren ver a Ferrari pelear por este Campeonato del cambio. Sin embargo, si se trata de un problema de potencia motor y éstos están congelados... ¿Hay solución?