Ferrari presenta el SF15-T de Vettel y Raikkonen

"Estamos comprometidos con esas dos victorias de las que hablaba en diciembre"

La 'Scuderia Ferrari' presenta el nuevo SF15-T con el que Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen participarán en el Mundial de 2015. Un monoplaza con unas líneas muy parecidas al de la temporada pasada.

'Il Cavallino Rampante' pretende resucitar con el tetracampeón al volante. Recién salida de Maranello, esta es el arma con la que el grupo de Arrivabene pretende recuperar posiciones en la parrilla.

Maurizio Arrivabene, jefe de Ferrari, se sigue comprometiendo con las dos victorias que mencionó en diciembre: "En Ferrari desde hace mucho tiempo el mejor coche es el que gana. El año pasado tuvimos un coche que era feo y además no era ganador. Me gusta el de este año en términos estéticos. Aún no sabemos nada sobre su rendimiento pero es muy sexy".



"Los cambios en el 'management' no afectan a la filosofía de Ferrari. Esta fue dictada por el fundador; Enzo Ferrari. El trabajo que tenemos nosotros es reforzar esa mentalidad, esa pasión que se ha perdido un poco en años recientes y trabajar juntos con un solo objetivo; ganar tanto como sea posible", dice Arrivabene.



Un coche prácticamente listo: "Soy realista. Nadie tiene poderes mágicos para cambiar las cosas cuando estas son incambiables. Nosotros nos encontramos con un coche prácticamente listo. Le hemos aplicado ciertas modificaciones que en nuestra opinión son interesantes. Pero no quiero decir que vayamos a ganar el campeonato. Aunque estamos comprometidos con esas dos victorias de las que hablaba en diciembre", dice Arrivabene.

Debut del coche en Jerez

Sebastian Vettel será el encargado de hacer debutar el SF15-T en Jerez. El tetracampeón alemán está "confiado" para ir en la buena dirección: "Estamos aquí para ganar, no para quedar segundos". El objetivo es alcanzar a Mercedes "a lo largo de la temporada".

Objetivos de futuro para Vettel: "Desde el primer día que vine a Maranello y probé el coche del 2012 fue algo mágico. Ahora tengo la oportunidad de empezar con el de 2015 y será especial, así que como creo que será muy especial en la primera carrera en Melbourne. El objetivo es volver a luchar por la victoria. Si hubiera llegado el año pasado, sería diferente, porque estaba más complicado. Pero estamos aquí para ganar, no para quedar segundos".

Raikkonen, un año difícil

Kimi Raikkonen afronta la segunda temporada en su retorno a Ferrari: "En 2014 tuvimos un año duro, aparte de mala suerte. Hay veces que simplemente no es tu año y todo sale mal. He reentendido muchas cosas por suerte y espero que este año podamos dar un giro a las cosas como equipo, ser fuertes y volver a donde tenemos que estar".



"Obviamente queremos ser lo más fuertes que podamos ser, pero es muy pronto para decir nada. Mientras hagamos nuestro trabajo, trabajemos 100% como un equipo y sigamos creciendo sobre el trabajo que hemos hecho en invierno, ese será nuestro punto de partida y los resultados llegarán. Esforzarse desde el primer test, ver dónde estamos y centrarse en mejorar hará que lleguemos a nuestros objetivos", dice 'Iceman' en la presentación del SF15-T.