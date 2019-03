Ferrari se defiende: "No somos estúpidos"

Fernando Alonso y Kimi Raikkonen sólo pudieron sumar tres puntos en la carrera celebrada en Sakhir, donde los Mercedes volvieron a arrasar: Lewis Hamilton venció por delante de Nico Rosberg. Por ello, la 'Scuderia' algunas piezas nuevas para intentar dar ese paso adelante que les falta y poder hacer frente al equipo de Brackley.

Alonso: "Tenemos un programa de trabajo muy agresivo, porque los rivales no se van a quedar de brazos cruzados"

"Sabemos lo que tenemos que hacer y se está poniendo el cien por cien, pero simplemente lleva tiempo", comentó Kimi Raikkonen. "Ése es el hecho, no somos gente estúpida. Los otros también tienen cosas en marcha, desafortunadamente por ahora es frustrante ver lo que pasa en las carreras. Pero creo en la gente del equipo, que podrá darle la vuelta. He estado en otros equipos y en éste, con dificultades, y estoy seguro de que haremos que funcione", reflexiona el finlandés.

"Vienen nuevas piezas, así que con suerte el equipo las puede traer ya para los test y mejorar", señala Raikkonen. Esta semana hay test en Baréin y Alonso pilotará el monoplaza del Cavallino Rampante. "Yo probaré en Barcelona, haré dos días, porque hay algunas cosas que quieres probar y hacer cambios por la noche, así que es mejor quedarse los dos días para probar más cosas", apunta Kimi.

Domenicali cree que era un trazado difícil

El director de la escudería Ferrari, Stefano Domenicali, ha confesado que el Gran Premio de Bahréin trajo consigo unos malos resultados esperados tras una "semana difícil" en el circuito de Sakhir, trazado que hizo "emerger las lagunas" de las "prestaciones" del equipo italiano, por lo que aseguró que van a mirar "hacia adelante" para encontrar mejoras rápidamente.



"Esta carrera ha sido el epílogo de un fin de semana que resultó tan difícil como nos habíamos imaginado, incluso antes de llegar a Baréin. Este circuito es especialmente difícil para nuestros coches. Las características técnicas de Sakhir han hecho emerger las lagunas de nuestras prestaciones y lo que debemos hacer es olvidar esta carrera y mirar hacia adelante", señaló.

"No me gusta ver a nuestros pilotos peleando en todas las situaciones para luego, en las rectas, no poder ni atacar ni defenderse. Tenemos por delante unos entrenamientos importantes, donde espero ver un primer salto de calidad. El equipo no debe desanimarse, aunque las cosas no hayan ido como deberían hasta ahora, y seguir trabajando para cambiar de marcha rápidamente", finalizó Domenicali.

Alonso no está contento con el rendimiento

Fernando Alonso cree que la revancha llegará en China: "No podemos estar contentos con nuestro nivel de rendimiento y ahora debemos pensar únicamente en trabajar día y noche, porque la temporada solo acaba de empezar y creo que hay margen de recuperación. Contamos con los recursos y con el potencial para hacerlo, todo está en nuestra mano".

Montezemolo: "Me parece que no hay mucho que ver aquí. Somos muy lentos en recta"

"Esta semana será muy importante para nosotros, puesto que el martes y el miércoles volveremos a ras. Tenemos un programa de trabajo muy agresivo, porque los rivales no se van a quedar de brazos cruzados", apostilla el asturiano.

Por su parte, el presidente de la 'Scuderia', Luca Cordero di Montezemolo, estuvo en Sakhir pero se fue del circuito antes de que terminara incluso la carrera con un cabreo mayúsculo: "Me parece que no hay mucho que ver aquí. Somos muy lentos en recta, hay una falta de potencia. No esperaba mucho de esta carrera, pero sí algo más".

"Me duele ver un Ferrari tan lento en recta. Tenemos que trabajar, es necesario que los ingenieros nos pongan un paso por delante. Tenemos varias cosas que probar durante esta semana", apostillaba el italiano.

Di Montezemolo llegaba a Baréin con el objetivo de debatir con Jean Todt y Bernie Ecclestone sobre el pobre espectáculo que estaba brindando la F1 esta temporada. Jean Todt, presidente de la FIA, niega cambios este año.