Alonso: "Hamilton y McLaren serán los más fuertes este año"

Ferrari ultima la puesta a punto del monoplaza que competirá en la próxima temporada y para ello los italianos organizan junto a Ducati su tradicional 'Wrooom' en Madonna di Campiglio.

"Este año habrá fichajes aún más importantes que el de Pedro para el rendimiento del coche"

Es el cuarto año que Fernando Alonso cumple vestido de rojo. En la rueda de prensa previa a la jornada, el asturiano ha visto en Hamilton a un incómodo rival: "Para mí el piloto más fuerte este año será Hamilton; quién será el rival más fuerte... no lo sé. Y esto no es política, es una opinión".

El español confía que Hamilton gane carreras en 2013 porque lo ve "capaz de ganar con cualquier coche". Alonso también cree que "Mclaren será el rival principal por experiencia y porque el año pasado fueron muy fuertes toda la temporada en todas las condiciones"

Por ello, Alonso no considera que Vettel, flamante tricampeón del mundo, sea de nuevo el rival a batir: "Creo que ha sido muy bueno en estos tres últimos años y en ocasiones ha sido brillante, se merece los títulos, pero el coche le ha ayudado".

"Ganar el título con Ferrari debe de ser la sensación más especial"

Fernando también valora la llegada de Pedro de la Rosa como nuevo piloto probador de la Scuderia: "La llegada de Pedro es muy positiva. Con la experiencia de McLaren nos puede ayudar, en el simulador lo necesitamos". También anuncia fichajes: "Este año habrá fichajes aún más importantes que el de Pedro para el rendimiento del coche".

"Ganar el título con Ferrari debe de ser la sensación más especial, porque sería lograrlo en el mejor equipo del mundo y en el mejor equipo de la historia de la Fórmula Uno. Tiene que ser una experiencia única y seguiré luchando por ello", asegura Fernando.

Alonso defendió la renovación de su compañero brasileño Felipe Massa y la contratación de su compatriota Pedro de la Rosa como probador del equipo de Maranello. "Felipe (Massa) es uno de los mejores pilotos del mundo. Lo he dicho siempre. Hay gente que parece que se ha dado cuenta después de 2012. Siempre dije que era de los mejores y lo extraño es que durante estos últimos tres años yo le haya sacado tanta diferencia", opinó Alonso



Fernando no se siente "obligado" a ganar el título este año. "Esto es deporte. Y en el deporte no tienes esa obligación. El deporte es sacrificio y en mi caso tengo la suerte de hacer algo y luchar por algo que me gusta. No todos tienen la suerte de subir a podios y de luchar por campeonatos. En el deporte, las obligaciones son muy superficiales", explicó.

"A ver si en 2013 somos nosotros los que inventamos. Peor que el año pasado no puede ser"

El doble campeón mundial asturiano admitió que no hay nada que le haga pensar que éste será el año de su primer título con Ferrari. "Llevamos muchos años en los que al final no tenemos más puntos que el ganador del campeonato. Luego, la gente te señala como el mejor en encuestas. Eso es algo que te reconforta, tras tantos años de dificultades y de dedicación completa".

"El objetivo siempre es ganar y el equipo es muy competitivo. Es el mejor de la historia. Hay que luchar por el título, sí o sí. En dos de los tres años que llevo en Ferrari llegamos luchando por el título hasta el final. Ojalá que este sea el tercero de cuatro. Pero no tengo sensación o presentimiento que me haga pensar que este año vaya a tener yo más puntos que el segundo", señaló Alonso.



"Creo que mejorar el túnel del viento en Maranello (durante al menos la primera mitad de la temporada Ferrari usará el de Toyota, en la localidad alemana de Colonia) nos puede ayudar. Aunque no creo que ése sea el único factor, porque un equipo de F1 es muy grande y muy complejo. Sí es verdad que el túnel del viento nos jugó alguna mala pasada, porque la aerodinámica es fundamental y a veces los datos daban que un alerón delantero nuevo nos iba a dar dos décimas y al final no daba nada. O te quitaba".



"Pero si no hemos estado al nivel de Red Bull ha sido por un cúmulo de circunstancias. Influye la infraestructura del equipo y la capacidad de inventar... en ese aspecto hemos ido a remolque de otros y nos hemos quedado atrás estos años. A ver si en 2013 somos nosotros los que inventamos. Peor que el año pasado no puede ser", dijo Alonso, que prefiere un Mundial con menos carreras.



"Yo preferiría un campeonato con menos carreras", explicó el de Oviedo. "Este último Mundial hemos estado prácticamente sin parar desde febrero, con los test, hasta diciembre. Y es difícil mantener un nivel de prestaciones constante. Si pudiera elegir, quitaría carreras y pondría más días de pruebas".



"Estas pasadas vacaciones han sido cortas, quizá no haya descansado todo lo que hubiera querido. Pero queda tiempo hasta Australia (el Mundial arrancará el 17 de marzo, en Melbourne) y espero poder tener algunos días para cargar las pilas", dijo.