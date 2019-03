Fernando Alonso: "En el equipo estamos todos listos para ganar, menos Honda"

El piloto español Fernando Alonso (McLaren) ha sido rotundo esta tarde tras la sexta sesión de ensayos en el Circuito de Barcelona-Cataluña, al apuntar directamente al suministrador de motores, la compañía Honda, como la principal causante del lastre que está sufriendo el equipo británico.



"Aquí estamos todos preparados, menos Honda", ha sentenciado Alonso ante los medios de comunicación en el trazado español, tras finalizar la sesión, en que, una vez más, los McLaren no han podido completar una sesión sin problemas en el motor, del que ha señalado su falta de "potencia y fiabilidad".



"Vamos a ir a Australia sin estar preparados, como lo está el resto de escuderías. En el equipo estamos todos listos para ganar, menos Honda", ha subrayado el bicampeón español. Alonso cree que el motor Honda puede dar mucho más de sí, y por ello ha emplazado a Honda a "desbloquear toda la potencia que tiene dentro el motor".



Cuando se le ha preguntado sobre el momento que cree que habrá un cambio de tendencia en su equipo, Alonso ha sido directo: "Va a depender de las grandes decisiones que haya que tomar. Decisiones de arriba. Mi objetivo es llegar a Australia en las mejores condiciones, y con fiabilidad media alta".



"La segunda prioridad es ser competitivos y, para ello, hacen falta grandes decisiones. Espero una reacción fuerte e inmediata del equipo", ha añadido. Alonso se ha quejado de que con el McLaren no ha podido rodar aún al máximo, y no se ha mordido la lengua cuando ha señalado que el único problema radica en el motor.



"Hay esperanza para adquirir más fiabilidad y mayor potencia para la carrera de Australia. Habrá que arrimar el hombro y ayudar a Honda en todo lo que podamos", ha advertido, después de reconocer que se siente frustrado porque tras el cambio de normativo "había esperanzas" de dar un salto de calidad, que no ha llegado. "Necesitamos una reacción inmediata", ha solicitada.

Son días para aprender

"Son días de aprender, pero a la vez están siendo día duros porque son muchas horas en el garaje", ha dicho el piloto de McLaren.



Aún así, el asturiano confía en que el trabajo de la escudería: "Espero que los problemas estén solucionados para Australia. Confío en poder acabar la primera carrera", dijo.