Fernando Alonso presenta en Madrid la primera exposición sobre su trayectoria

Fernando Alonso, bicampeón mundial de Fórmula 1, expresó su esperanza de que "todos disfruten del automovilismo" con él, durante la inauguración, en Madrid, de una exposición que recorre toda su trayectoria deportiva desde sus inicios en los kart hasta la Fórmula 1.

"Es un día de agradecimientos a mi familia, a la Comunidad de Madrid y a las personas que me han acompañado a lo largo de mi carrera y que hoy están aquí", dijo Fernando Alonso. El piloto asturiano definió la exposición como "una manera activa" de adentrarse en su carrera deportiva y conocerle "un poco mejor". "Mi familia es la principal responsable de que todo esto sea una realidad. Primero porque me inculcaron la ilusión por este deporte y, después, porque gran parte de lo que se expone ha llegado gracias a ellos. Es increíble que mi padre haya guardado tantas cosas durante tantos años", explicó.



"Cascos, guantes, monos..., lo normal habría sido tirarlos, pero ahora me explico esa multitud de cajas que había en el garaje de casa. Aquello que parecía no tener sentido alguno, hoy lo adquiere de golpe", siguió Alonso. El piloto español declaró tener una "enorme ilusión por que todo el mundo pueda disfrutar del automovilismo en todas sus clases. Aquí hay tres coches campeones del mundo, dos de Fórmula uno y uno de kart (en 1996) y no por ello menos importante". "También hay imágenes familiares, que ahora serán públicas, de cuando corría con siete, nueve u once años".



El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, glosó la figura de Alonso y calificó la exposición de "magnífica", anunciando que sería una "referencia a nivel nacional e internacional". No dejó en el tintero, el presidente autonómico, una mención a la piloto María de Villota, fallecida el 11 de octubre pasado, y resaltó que "Fernando Alonso representa los mejores valores del deporte que hay que alabar, celebrar y fomentar".

También estuvieron con el piloto español Stefano Domenicali, director deportivo de Ferrari, y Flavio Briatore, con quien consiguió sus dos títulos mundiales con Renault en 2005 y 2006. Giancarlo Minardi, con quien debutó en Fórmula 1, y Martin Whtimarsh, director de McLaren, tampoco faltaron. Carlos Gracia, presidente de la federación española de Automovilismo, Pedro Martínez de la Rosa, Carlos Sáinz, Carlos Sáinz Jr, su novia, Dasha Kapustina, sus padres y su hermana Lorena fueron algunos de los presentes.

La 'Fernando Alonso collection' comienza con su primer kart, que construyó artesanalmente su padre y que condujo con sólo tres años y recorre todos los pasos del campeón por las distintas fórmulas hasta la actualidad. Además de todos los coches que ha conducido en su carrera, la exposición recoge más de 270 piezas, desde cascos, guantes, monos o trofeos que, principalmente, su familia se ha encargado de recopilar y conservar a lo largo de los años. También hay multitud de fotografías y vídeos de sus momentos estelares.