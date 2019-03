Fernando Alonso permanece ingresado a la espera de nuevos resultados médicos

El piloto Fernando Alonso permanece en el área de observación del Hospital General de Catalunya después del accidente sufrido este domingo en el circuito de Barcelona- Cataluña. El de McLaren Honda perdía el control del monoplaza entre las curvas dos y tres y finalmente se salía de la pista y colisionaba contra el muro.

García Abad: "Estaremos el tiempo necesario para que salgamos de aquí a la vida normal"

Tal y como ha comunicado su mánager, Luis García Abad, Alonso llegaba al hospital "consciente" y se ha sometido a la pruebas que hay que hacer por protocolo como un TAC o diagnósticos de contraste. "Los resultados han ido fenomenal", ha confirmado García Abad . Sin embargo, el piloto tendrá que permanecer ingresado entre 24 y 48 horas por protocolo médico. Destaca que la telemetría tomada del coche en las vueltas en las que lo condujo Fernando Alonso arroja absoluta normalidad en lo que es "conducir un monoplaza con la cantidad de viento que había". "El coche ha cogido 'grip' en un momento y se ha ido contra una valla, cosas que pasan en Fórmula 1", ha concluído.

Sobre las 16 horas, García Abad ha publicado este tuit con esta imagen:

Hora de comer! Muchas gracias por vuestro apoyo! Lunch time! Thank you for your support! pic.twitter.com/v6cUCfKXNL — Luis Garcia Abad (@lsgrcbd) febrero 23, 2015

El agente de Alonso ha hablado con los medios de comunicación a las puertas del hospital después, por la tarde, para comentar que el asturiano recibirá el alta médica cuando pueda "hacer vida normal". Según García Abad, Alonso se encuentra "perfectamente" y "no hay ninguna prueba que haya dado ningún resultado anómalo", pero sufrió "un impacto lateral muy severo del que todavía tiene que recuperarse".

"No sé el tiempo que vamos a estar aquí. No tenemos ninguna prisa. No sé si estaremos uno, dos o tres días. Estaremos el tiempo que considere necesario el equipo medico para que salgamos de aquí a la vida normal", ha manifestado el representante de Alonso.

"Fernando está muy bien, muy optimista y ya estamos teniendo problemas para sujetarle", ha desvelado Abad, a quien se le ha visto en el hospital acompañado del también piloto Pedro Martínez de la Rosa, quien ha acudido a visitar a su amigo y excompañero en McLaren y Ferrari. Abad no descarta que Alonso pueda estar recuperado para participar en los ensayos de pretemporada programados, a partir del jueves y hasta el próximo domingo, de nuevo en el Circuito de Cataluña. "Veremos a ver qué dicen los médicos, pero en este momento lo importante no es ganar el test de Barcelona del mes de febrero, sino estar en condiciones de luchar por el campeonato hasta el mes de noviembre", ha matizado.

El representante de Fernando Alonso ha querido dejar claro que el accidente, que se produjo tras el paso por la curva 3 y que acabó con el MP4-30 estrellado contra el muro de protección del trazado barcelonés, se produjo por un pérdida de tracción causada por una racha de viento, extremo que ha sido confirmado por la propia escudería McLaren en un comunicado. "No hubo explosiones ni abducciones extraterrestres ni nada por el estilo antes del accidente. Fernando fue contravolanteando y reduciendo marchas antes del impacto, algo que uno no puede hacer si no esta perfectamente consciente", ha sentenciado.