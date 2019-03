Fernando Alonso: "Nunca me he sentido tan preparado como ahora para una temporada"

"Estamos aquí para ganar, y para ganar lo antes posible necesitamos estar todos unidos"

Fernando Alonso afronta la temporada con el nuevo MP4-30 de McLaren: "Me siento orgulloso de ser parte de una escudería con tanta historia en la Fórmula 1. Mi objetivo es escribir un capítulo más en la relación McLaren-Honda", dijo Fernando Alonso, piloto titular de las "flechas plateadas" para esta temporada.

"Estoy tan motivado como cuando me subí a un Fórmula 1 por primera vez. Nunca me he sentido tan preparado como ahora para una nueva temporada", añadió el bicampeón del mundo en unas declaraciones que recoge la web de McLaren. Alonso estrenará el nuevo MP4-30 el 1 de febrero en Jerez.

"Una pretemporada y un año de aprendizaje. Tenemos muchas cosas que descubrir, tenemos que estar preparados para resolver lo más rápido posible todos los problemas que nos vayamos encontrando. Tenemos un año por delante muy, muy interesante. Estamos aquí para ganar, y para ganar lo antes posible necesitamos estar todos unidos, trabajar juntos como una piña. Es la sensación que me ha dado desde el primer día. Tengo ganas de aprender y ganar lo antes posible", asegura el español. .

Los mecánicos estaban "ansiosos"

Por su parte, Jenson Button se ha mostrado optimista en sus declaraciones tras la presentación virtual del McLaren MP4-30. "El coche es distinto respecto a los dos últimos años, los mecánicos estaban ansiosos por trabajar en él porque es un conjunto, no son distintos departamentos de la fábrica juntando piezas".