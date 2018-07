Fernando Alonso: "Nos hemos quedado atrás mientras equipos como Renault, Haas, Sauber o Force India iban hacia delante"

El piloto español Fernando Alonso ha reclamado a McLaren que aporte en el monoplaza una buena actualización que le ayude a entrar nuevamente en la parte alta del grupo de coches que justamente ahora están detrás de Mercedes, Ferrari y Red Bull.

"Lo que nos hace falta es traer una buena mejora en las próximas carreras que nos dé esas décimas que nos vuelvan a poner arriba", señaló este jueves el asturiano la víspera del GP de Austria, que este viernes se pone en marcha con una doble sesión de entrenamientos libres en el Red Bull Ring.

Alonso ha sido explícito respecto al empobrecido potencial de McLaren a las puertas de la novena carrera del mundial, y con las tres últimas sin puntuar, en su caso.

"El problema es que necesitan mejorar el coche. Y ya está. Se han quedado atrás mientras equipos como Renault, Haas, Sauber o Force India iban hacia delante. Así de claro. Más que el túnel del viento se trata de las mejoras. El paquete aerodinámico lo tuvimos en Barcelona. Allí estuvimos en la Q3. En Mónaco (la siguiente carrera) estábamos séptimos y luego a partir de ahí no hemos traído nada más y cuando no traes nada a las carreras, los demás equipos van reduciendo décimas poco a poco y tú te vas quedando atrás", subrayó.

Cuando comience la carrera el domingo en Austria (15:10), Alonso no podrá seguir el partido de España en el Mundial de Rusia (16:00), aunque ha deseado encontrarse un buen resultado.

"No voy a poder seguir el partido (Rusia-España). No es la prioridad el domingo para mí (el partido), y sí la carrera. Ojalá al final de la carrera escuche un buen resultado, para España, por supuesto", deseó.

Alonso no se ha marcado grandes desafíos para Austria, pero sí romper con tres carreras sin puntuar.

"Cada carrera es diferente, pero ésta es crucial para nosotros, aunque dependes del trazado. Sabemos dónde estamos y lo que nos falta, y cuánto necesitamos mejorar, pero al mismo tiempo tenemos que seguir trabajando. Tenemos que aceptar que algunos fines de semana podemos alcanzar puntos y otros pueden ser un poco más duros, pero al final tenemos que seguir trabajando para lograr un buen resultado", dijo.

De las especulaciones sobre el futuro de algunos miembros de McLaen, Alonso lo afrontó así: "El único problema es la tensión que se vive en los medios. Una conversación normal cae en los medios y se convierte en una mala información, y a veces se exagera y eso suele ocurrir en la F1, y aquí se tiene que vender cada semana con polémicas. Nosotros somos los primeros que sabemos que no hemos competido bien durante todo un fin de semana y somos los primeros que nos hemos dado cuenta de esto y por eso somos los que queremos mejorarlo".

"No somos los últimos. No vamos de mal a peor, no somos el peor equipo en los garajes: somos los quintos en constructores y octavos en pilotos. Algunos que hablaban de hacer una temporada perfecta, están detrás nuestro. No somos perfectos, pero no somos malos. Sabemos que no hemos competido bien, pero somos los primeros que queremos mejorar", añadió.

Admitió que el anterior gran premio, el de Francia, no fue la mejor carrera de McLaren.

"Pero si miramos cómo fue, fuimos bastante competitivos. El ritmo que tuvimos fue parecido al Haas de Magnussen, no así el sábado. Pero el domingo mejoramos muchos. Si miramos sólo los resultados, de acuerdo, estuvimos fuera de los puntos y por ello somos malos", destacó esto último en tono irónico.

Alonso defendió ante los medios que el McLaren de este año no es la del curso pasado, sin un punto entonces y con graves problemas de organización y de motor.

"El año pasado llevábamos cero puntos como equipo y ahora somos quintos. La situación ha cambiado mucho y hemos mejorado bastante. No estamos donde quisiéramos, no luchamos por podios, pero la verdad es que hemos mejorado. Pensábamos que esta temporada iba a ser una transición para poder estar luchando por los podios y estar cerca de las actuaciones de Red Bull, pero lo no estamos. Lo aceptamos y nos damos cuenta de lo que hay", admitió.

"La mejora ha sido de un 40%. Tenemos más puntos que el año pasado y lo hacemos lo mejor que podemos. A veces el problema de las mejoras que hacemos es que otros equipos hacen los mismo que nosotros o incluso mejor. Sauber y Force India han realizado muchas mejoras en los últimos meses y ahora están siendo más competitivos. Ahora lo que nosotros necesitamos es seguir trabajando y traer actualizaciones. Ojalá podamos volver a la zona media, siendo sextos, con mejoras de unas décimas", enfatizó.