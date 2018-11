Fernando Alonso lucirá este caso con un diseño especial en su última carrera de F1

Fernando Alonso afronta este fin de semana su último GP de Fórmula 1. Tras 17 años en activo en el 'Gran Circo' el asturiano cerrará su longeva carrera en la máxima categoría del automovilismo en Abu Dabi.

Será una carrera especial para Alonso y por ello lucirá un casco especial para la ocasión, que el mismo ha mostrado en sus redes sociales.

2001-2018. Thanks @BellRacingEU for this special helmet . Very proud to partner with the best 👌💙❤️💛. #bell #bellhelmets pic.twitter.com/2T8aMHtEEN