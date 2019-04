Fernando Alonso: "He intentado hasta el último minuto correr en Baréin"

Fernando Alonso aseguró que intentó "hasta el último minuto" poder competir en el Gran Premio de Baréin, segunda cita del Mundial que se disputa a partir de este viernes, pero que entendía la decisión de la Federación Internacional (FIA) de no permitírselo tras no superar los exámenes médicos tras su accidente en Australia.



El asturiano sufrió un espectacular accidente hace once días en el Gran Premio de Australia del que salió ileso, más allá de los dolores derivados del brutal impacto que sufrió en su cuerpo, pero la FIA, tras realizarle pruebas en el pecho, ha optado por la prudencia y no darle el OK.



"He intentado hasta el último minuto correr en Baréin después del accidente de Australia. Han sido días duros lógicamente después de un impacto tan grande, pero hasta el último segundo pensaba sólo en ayudar al equipo después del trabajo increíble que han hecho esta semana", señaló Alonso en su cuenta oficial en 'Instagram'.



De todos modos, el bicampeón del mundo fue comprensivo. "Entiendo la posición de los doctores de la FIA y ahora intentaré ayudar con todas mis fuerzas a mi compañero Vandoorne para sacar el máximo partido al fin de semana. Gracias a todos", sentenció.

No confirma que vaya a estar en China

El piloto español o pudo confirmar "al cien por cien" su presencia en el Gran Premio de China, después de no recibir el visto bueno a competir en Baréin por culpa de un "pequeño neumotórax" en el pulmón izquierdo y una fractura de costilla producida tras el espectacular accidente sufrido en el Gran Premio de Australia.

"Estoy un poco decepcionado, como pilotos queremos correr porque somos competitivos y queremos competir, y venir aquí y ni siquiera poder intentarlo es triste, pero es comprensible y voy a respetar la decisión", expresó Alonso en la rueda de prensa oficial.

El asturiano recalcó que lo había intentado "todo hasta el último momento" para por lo menos "competir en los entrenamientos libres". "He pasado día de dolor, pero estaba lista para aguantar en el coche para asegurarme que podía correr. El dolor puedes olvidarlo, pero hay otros riesgos y los doctores creen que es un riesgo correr, hay que intentar minimizar todo", remarcó.