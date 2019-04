Fernando Alonso no correrá en Baréin tras no superar el examen médico de la FIA

Fernando Alonso (McLaren) no competirá en el Gran Premio de Baréin, según ha anunciado la Federación Internacional de Automovilismo después del examen médico al que se ha sometido este jueves en el circuito de Shakir.

"Después del examen celebrado en el Centro Médico del Circuito Internacional de Baréin, se ha decidido que el piloto de McLaren Fernando Alonso no participe este fin de semana en el Gran Premio de Baréin", anunció el director de comunicación de la Fórmula 1, Matteo Bonciani.

Según explicó el italiano, el piloto español se sometió a dos escáneres a la altura del pecho y las imágenes mostraron "una resolución insuficiente para permitirle competir en condiciones seguras" durante este fin de semana.

"Antes del Gran Premio de China se volverá a realizar un escáner del pecho y se estudiarán los resultados para decidir si puede participar en la carrera", añadió Bonciani de cara a la tercera cita del Mundial, que se disputará del 15 al 17 de abril en Shanghai. De hecho, el español ha dicho que no puede confirmar al "cien por cien" su presencia en China.

Alonso sufrió un espectacular accidente hace once días en el Gran Premio de Australia del que salió ileso, más allá de los dolores derivados del brutal impacto que sufrió en su cuerpo, pero la FIA ha optado por la prudencia.

De esta forma, el asturiano vuelve a perderse una carrera por problemas médicos igual que ocurrió el año pasado, cuando un accidente en Montmeló sufrido durante la pretemporada le impidió participar en el Gran Premio de Australia que abría la temporada.

El belga Stoffel Vandoorne, piloto reserva de McLaren, ocupará su puesto en Baréin y debutará en una carrera de Fórmula 1 formando pareja con el británico Jenson Button. Fernando Alonso ha confesado que tiene una costilla rota y un pequeño neumotorax, pero que estaba dispuesto a correr aguantando el dolor.

