Fernando Alonso y Carlos Sainz se entrevistan: "En mi equipo estaríais tú y Hamilton"

- ¿Cuál es tu mejor recuerdo en España?

Sainz: Mi recuerdo favorito en España fue la clasificación en España de 2015, cuando acabé quinto.

Alonso: Las mías, probablemente, las victorias de Barcelona y Valencia

- Si fueses un animal, ¿cuál serías?

Alonso: Un conejo, probablemente

Sainz: Yo sería un suricato, me gusta mucho el Rey León, ¿lo conoces?

Alonso: No, soy muy mayor, nunca he visto esas cosas

- ¿Qué memorias tienes de nuestra primera foto?

Sainz: Yo estaba muy emocionado por conocerte, se puede ver en la foto. Fue en 2004-2005, durante el GP de España, estaba conociendo a mi héroe.

Alonso: Tu padre era una especie de ídolo para mi también. Recuerdo que me decía que no sabía qué hacer contigo, que sólo querías circuitos y Fórmula 1, quería que corrieses en rallies y no había manera

- ¿Que es lo más llamativo que puedes cocinar?

Alonso: He cocinado toda mi vida, mi padre siempre ha cocinado a casa. Yo nunca he sido un gran cocinero, pero de sabor mi comida tiene un 8 de 10 y de presentación un 10, soy muy perfeccionista.

Sainz: Estoy aprendiendo a cocinar el espagueti 'matador'. Es una salsa picante que mi padre hace y hay que mantener la tradición.

- ¿Si tuvieses que estar en una isla desierta con un piloto, a quién elegirias?

Alonso: Elegiría a Hamilton... A ver qué hacemos

Sainz: Yo elegiría a Max, creo que podríamos vivir en una isla perfectamente

- ¿Si tuvieses que elegir a los pilotos para tu equipo, a quiénes elegirías?

Sainz: Te elegiría a ti y a Hamilton

Alonso: Yo a Max y a Ricciardo... No, en serio, te elegiría a ti y a Hulkenberg.

- ¿Quién era tu piloto favorito cuando estabas creciendo?

Alonso: El mío era Ayrton Senna, pero el tuyo sería Mario Bros imagino.

Sainz: Tengo que reconocer que he crecido viendo a mi padre.