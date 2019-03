Los diez triunfos de Alonso en Ferrari

F10, F150 Italia, F2012 y F138. Cuatro coches para alcanzar diez victorias gracias a la última conseguida en China. Se trata de su triunfo número 31 en F1, una victoria que le equipara a Nigel Mansell y le sitúa como el cuarto piloto de la historia con más triunfos.

F10: Baréin, Corea, Singapur, Italia, Alemania

Antes de la victoria en Shanghái, Alonso logró nueve victorias con Ferrari. Con el F10, hasta el momento el monoplaza más brillante de Fernando en la 'Scuderia', Fernando logró cinco triunfos (Baréin, Corea, Singapur, Italia y Alemania). Fue el año del polémico 'Fernando is faster than you' y el trágico final de Abu Dabi.

F150: Silverstone

El F150 Italia fue su segundo coche en Ferrari... y el peor hasta el momento a juzgar por los resultados. La superioridad incontestable de Red Bull le colocó cuarto en la general de pilotos y sólo pudo vencer una carrera: la de Silverstone.

F2012: Sepang, Valencia y Hockenheim

Y así llegamos al F2012. El monoplaza del año pasado arrancó mal, pero Alonso se sobrepuso a los errores ajenos y en verano ya tenía tres triunfos: Sepang bajo la lluvia, remontada en Valencia y Hockenheim. Hace nueve meses y tras una pole bajo la lluvia, Alonso asestaba su último golpe rojo.

F138: China... de momento

El nuevo F138 apunta maneras: Alonso quiere estar habitualmente en el podio y, esta vez sí, parece en una posición privilegiada para pelear por el campeonato. Ahora toca Baréin... Próximo objetivo: los 41 triunfos de Senna.