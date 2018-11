Carlos Sainz realiza su primera toma de contacto con el McLaren en Adu Dadi

Carlos Sainz ya ejerce como piloto de McLaren. El madrileño se puso por primera vez a los mandos del monoplaza de la escudería de Woking y lo hizo sin contratiempos y completando 80 vueltas en la jornada matinal.

