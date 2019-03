Carlos Sainz Jr: "Si me dicen que iba a rodar tantas vueltas, no me lo creo"

Carlos Sainz (Toro Rosso) ha declarado este martes que la tercera jornada de entrenamientos oficiales de Fórmula 1 ha sido un día "muy bonito" para él, tras haber dado 136 vueltas al trazado de Jerez.

A Sainz, el número de vueltas que ha completado en esta jornada en Jerez le ha servido para "evaluar" su "condición física", por lo que se ha mostrado "bastante satisfecho" de su actuación.



"Si me lo dicen antes que iba a rodar tanto, no me lo creo", aseguró. El piloto de Toro Rosso ha reconocido el trabajo "duro de todos en el equipo", entre los que ha destacado a los mecánicos, que "trabajan día y noche en la pista, y también todos en la fábrica".

El madrileño acabó físicamente bien de su primera paliza a bordo de un monoplaza y firmó el sexto mejor tiempo en esta tercera jornada de ensayos, con 1:23.187. "El equipo ha estado brillante, gracias a ellos, he podido aprender mucho", ha aseverado.



El piloto español se va de Andalucía con 183 vueltas a su espalda, casi 805 kilómetros.



El brasileño Felipe Nasr (Sauber) ha marcado el mejor tiempo, con 1:21.545, en este penúltimo día de test oficiales conjuntos en el Circuito de Jerez. Sainz Jr acabó sexto a +1.642s del crono de Nasr.