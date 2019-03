Carlos Miquel: "El enfado de Alonso es mayúsculo"

Carlos Miquel, periodista especializado en Fórmula 1 de la Cadena Cope y testigo de primera mano de los entrenamientos en Montmeló, ha analizado la situación de McLaren Honda y los graves problemas que ha sufrido en los primeros días de test.



"Hay un problema con el deposito de aceite, pero sobre todo el primer toque de motor es realmente preocupante para el resto de temporada. El motor vibra mucho y provoca las averías. Además, no tiene potencia porque no funciona la parte eléctrica como esperaban", explica Miquel.



Una situación que, según desvela el preiodista, ha agotado la paciencia de Alonso con el equipo: "El enfado de Alonso es mayúsculo, no tiene más paciencia porque la situación no es admisible en un equipo de élite".



Por último, Miquel asegura que McLaren llegará con una "preparación muy mala" a las primeras carreras.



"Lo que tienen que intentar es acabar carreras y esperar que a lo largo del año la situación mejore", concluye Miquel.