Briatore: "Alonso es un jubilado de lujo"

El italiano Flavio Briatore aseguró que el español Fernando Alonso, doble campeón mundial de F1 -2005 y 2006, con Renault y con él como jefe de equipo- "llevó a Ferrari más allá de sus posibilidades, pero fue criticado" y que ahora es, a su juicio, un "jubilado de lujo" en McLaren.



"Creo que Ferrari es el equipo que más ha amado. Luego hubo un momento en el que demasiada gente hablaba, una situación inaguantable. No por culpa de los directivos, sino de las habladurías, se protegía más a (el finlandés Kimi) Raikkonen que a él", declaró Briatore en una entrevista en el programa "Gr Parlamento", de la RAI.



"Creo que Fernando llevó a Ferrari más allá de sus posibilidades, pero luego le criticaron por no estar más arriba en la calificación. Nosotros sabíamos que el coche no era de segunda fila, pero él llegaba allí", añadió.

Preguntado sobre la difícil situación que el piloto asturiano está viviendo en el equipo McLaren, Briatore dijo que le ve como "un jubilado de lujo", ya que pensaba que "iban a ser competitivos un poco antes".



"El otro día un periodista poco preparado le preguntó en rueda de prensa si pensaba ganar y todos se empezaron a reír. Alonso tiene un contrato importante con McLaren y yo pensaba que los japoneses iban a ser competitivos un poco antes. Ahora es raro ver un motor en esas condiciones", afirmó el italiano.



"No pensaba que tardasen tanto para tener un propulsor competitivo. Incluso ha sido un poco culpa mía, ya que le aconsejé a Alonso que firmara por McLaren, porque pensaba que iban a arreglar las cosas mas rápidamente, pero basta con ver los resultados y no puedes decir mucho más", destacó.



Finalmente, el ex jefe de equipo de las escuderías de Fórmula Uno Benetton y Renault recordó que Alonso, dos veces campeón del mundo (2005 y 2006), hubiera podido ganar su tercer título con Ferrari, si los de Maranello no hubiesen fallado la estrategia en la última carrera de 2010, en Abu Dabi.



"Fernando era campeón del mundo en Abu Dabi y bastaba con dejarle fuera para que consiguiese el título", subrayó, mostrando su decepción.