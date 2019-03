Alonso: "Será difícil no estar en Australia, pero entiendo las recomendaciones"

El español Fernando Alonso, bicampeón mundial de Fórmula 1 que no correrá en la primera prueba de 2015, que se disputará en Melbourne (Australia) el próximo día 15, ha afirmado que "será difícil" no estar en la prueba inaugural del Mundial, pero que entiende" las recomendaciones" de los médicos.



Poco después del anuncio hecho a través de un comunicado de la escudería McLaren-Honda, Alonso indicó en su cuenta oficial de Twitter: "Será difícil no estar en Australia, pero entiendo las recomendaciones".



Los servicios médicos así se lo han recomendado tras el accidente que sufrió el pasado día 22 durante unos entrenamientos en el circuito de Cataluña. "Un segundo impacto en menos de 21 días "NO"", manifiesta el piloto español, quien se prepara para estar a punto y en perfectas condiciones para el Gran Premio de Malasia, que se disputará el 29 de marzo.

