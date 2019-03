Alonso: "Para ganar un Mundial tengo que estar aquí"

Segundo día de test en Montmeló y primero en el que Fernando Alonso se ha subido al MP4-30. El asturiano, a pesar de los problemas que tenía en su monoplaza y que venían desde el primer ensayo con Jenson Button, ha rodado 59 vueltas y ha marcado el séptimo mejor tiempo con un 1:25.961, y a pesar de que ha estado lejos de los de arriba lo cierto es que se muestra feliz en su nuevo equipo.



Y es que según dice, si quiere título, tiene que ser en McLaren-Honda: "Estoy encantado con todo. Con el proyecto y con el hecho de estar en una asociación de tanto éxito como la de McLaren y Honda. Estuve en Japón, vi otra vez el proyecto, los recursos que tienen y no tengo ninguna preocupación. Hay problemas de juventud, pero si quiero ganar un Mundial tengo que estar aquí. No sé si me llevará un año, tres o cinco, pero estoy feliz".



Sobre el avance que esperan para el futuro, Alonso dice que el mayor llegará en Australia: "Ojalá lleguemos al cien por cien, pero no puedo predecir nada. No estamos aún a tope, no hacen más que llegar piezas pero ni siquiera he completado vueltas para hacer una carrera. Vamos en la buena dirección y el potencial del coche está ahí, se van solucionando problemas y llevamos un año de desventaja. El salto más grande llegará para Melbourne, allí pasaremos de test a correr".