Alonso: "La Fórmula 1 actual no es emocionante"

Fernando Alonso se pasó por los micrófonos de 'Al Primer Toque' de Onda Cero justo tras terminar su sesión de entrenamientos en Montmeló con el McLaren-Honda. El asturiano tiene ante sí una temporada clave tras lo horrible que fue la pasada con un proyecto que acababa de echar a andar. A pesar de no saber dónde estará en el GP de Australia confirma que el paso adelante es "enorme".



"Ahora no estamos al nivel de los mejores, pero el paso adelante respecto al año pasado es enorme. Este año tenemos que intentar mejorar lo que hicimos la temporada pasada, que fue muy pobre. Tuvimos errores en el diseño, en la unidad de potencia, pero hemos dado pasos adelante aunque nuestros rivales también. No tengo ni idea de dónde podemos estar en Australia, pero el paso adelante es enorme. Me gustaría conseguir puntos, empezar sólido y estar con los de arriba es bueno para todos", comentó Fernando.



Alonso sabe cuál volverá a ser su punto débil este curso: "Seguirá siendo la unidad de potencia. El coche en sí es una obra de arte. Me gustaría haber sentado a la gente en un banco para que vieran el paso por curva del McLaren-Honda. Eso sí, Mercedes ha mejorado mucho aunque parezca imposible".



Sobre su etapa en McLaren de 2007, reparte responsabilidades sobre lo sucedido: "No creo que fuera culpa de Hamilton. No fui demasiado listo en mi relación con él. No fue su problema, quizá fue la filosfía de equipo. McLaren tendría su culpa y yo la mía".



El bicampeón quiso destacar lo extraño que fue el pedir irse de Ferrari: "Montezemolo no terminó de creerme. Me dijo que pilotos como Prost, Lauda o Senna le pidieron ir a Ferrari y que no entendía que yo pidiera irme. Ha sido inolvidable estar allí cinco años pero se acabó el ciclo. El desgaste en Ferrari es agotador, es difícil tener paciencia".



Eso sí, situó al Renault de 2005 como el mejor coche que ha pilotado: "Era extraordinario. El McLaren de 2007 era muy bueno y también el Ferrari de 2010. La F1 de ahora no es emocionante. Los coches son muy pesados y muy lentos".



Finalmente, y fuera del mundo del motor, ante una posible aspiración a la presidencia del Real Madrid, Fernando Alonso dijo que "nunca" se lo planteó ya que no cree que esté "preparado" para ello.