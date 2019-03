Alonso: "Me encantaría terminar todas las carreras segundo y al final ser campeón"

Fernando Alonso ha hablado sobre la fiabilidad del F138 y ha señalado que el coche ha mejorado desde Jerez. Fernando ha insistido en la importancia de entender las nuevas gomas, y que eso sólo ocurrirá tras las primeras carreras.

Las gomas son la clave

Alonso ha señalado que los neumáticos se degradan más que el año pasado, si bien tanto él como Massa hablan de que el coche es competitivo y fiable y que los neumáticos al final son iguales para todos.

"Es una pretemporada más acabada sin muchas conclusiones"

"Dispones de pocos días para completar el programa, pero las pruebas han ido bien", señala Fernando Alonso. "Es una pretemporada más acabada sin muchas conclusiones", si bien el asturiano cree que este año ha ido todo mejor que en la pretemporada pasada.

Eso sí, Fernando es prudente: "No puedes ir al campo de entrenamiento del Barcelona y saber cómo están, si van a ganar. No creo que viendo calentar a Djokovic o Nadal el rival sepa si va a ganar o si está más fuerte o no. Es complicado, lo veremos en Australia", advirtió.

El piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso ha comentado en el Circuit de Catalunya, tras los últimos entrenamientos oficiales de pretemporada, que con el trabajo hecho es "posible" hacer un podio en el Gran Premio de Australia, inaugural del Mundial, y mejorar el cuarto puesto del último año, donde tenían un coche peor ya que, con este 'F138', la base es "infinitamente mejor" para empezar luchar por el título.

Espera estar en el podio de Australia

"Es demasiado pronto para decirlo, pero podemos estar en el podio, el año pasado hicimos cuartos con un coche peor. Hay la curiosidad de llegar a las primeras carreras y ver a qué distancia estás. Es un ejercicio imposible de adivinar donde estará cada uno. Pero somos más rápidos, la base es infinitamente mejor, si el año pasado hicimos cuartos en Australia, ¿por qué no mejorar?", esgrimió en rueda de prensa junto a su compañero Felipe Massa, en un acto organizado por el patrocinador del equipo, Banco Santander.

"Me siento muy valorado, soy premio Príncipe de Asturias, embajador de España, soy tantas cosas que no me cambio con nadie"

Para Alonso, bicampeón del mundo, es importante llegar a mitad de año con ventaja, pero espera no tener que empezar, cuando llegue el momento, a pensar en el coche de 2014. "Habría un único caso para olvidarse de 2013 y centrarse en 2014, llegar a 50 puntos del líder a China, caso que no contemplamos ahora. Con 15-20 puntos por delante o por detrás, tienes que seguir luchando por lo que tienes a mano", comentó.

Y, sin duda, espera tener a mano el título, pues con Ferrari tiene la presión de ganar "siempre". "Para mí correr con Ferrari y luchar por el Mundial es algo que no tienen todos y me siento muy afortunado. Pero siempre tienes presión y siempre quieres ganar. Desde 2005, que gané, siempre ha sido especial", indicó.



"De Ferrari solo se espera que gane, cuando haces segundo parece que todo ha ido mal, que ha sido un mal año. Solo pasa en Ferrari porque es el mejor equipo del mundo. Ojalá podamos ganar y demostrar que se ha hecho mejor que los rivales, cosa que no ha sido así los últimos años, con Red Bull que ha sido mejor, o Brawn GP", añadió al respecto.

Alonso dejó claro que en la pretemporada "el objetivo era reducir las 7-8 décimas de Brasil con los mejores". "Creo que hemos hecho un invierno como para conseguirlo, y estar más cerca de Red Bull o McLaren que seguramente sean los favoritos", manifestó.



Eso sí, él mismo y a nivel personal, está con las pilas bien cargadas y preparado para el reto. "Me siento muy bien, después de una buena pretemporada. Tengo un alma limpia y relajada, sin 'stress', no es bueno ni adecuado empezar la temporada cansado. He tenido dos semanas de relax y ahora tengo las baterías a tope y pensando en empezar", celebró.



"Soy mejor que el año pasado"

Por otro lado, el bicampeón del mundo comentó que "nunca es suficiente" el aprendizaje para estar con los mejores. "El pasado año fue de los mejores, estoy muy contento, pero espero que este sea mejor, estoy mas preparado y motivado. Quiero ganar, el año pasado no estaba tan confiado en el coche y estábamos muy lejos del rival, este año tenemos un punto de partida mucho mejor y estoy motivado", subrayó.



"He aprendido de algunos errores del pasado y he mejorado como piloto. Soy mejor que el año pasado, pero también es verdad que necesitaré un coche mejor porque estuvimos lejos de los líderes. Necesitamos un coche mejor que no nos deje a más de medio segundo del resto", insistió Alonso.

Por último, aseguró que no se cambiaría por nadie, ni por Michael Schumacher. "No es un fastidio, duermo bastante tranquilo. Debo estar orgulloso de lo que he hecho, de siempre. No me cambio con nadie, ni con Schumacher, que tiene siete títulos, es otra época, otro estilo, seguramente él no se cambia con nadie y yo tampoco. Vengo de ganar campeonatos del mundo desde 'kart' a ganar con Renault dos Mundiales. Me siento muy valorado, soy premio Príncipe de Asturias, embajador de España, soy tantas cosas que no me cambio con nadie", se sinceró.