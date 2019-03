Alonso doma todos los elementos para abordar el tricampeonato

Ferrari tiene un coche para pelear en todas las condiciones. Recordemos que el F2012 arrancó la temporada luchando por entrar en la Q3, a segundo y medio de los monoplazas punteros y detrás de cuatro o cinco escuderías. Sin embargo, la pericia de Alonso al volante mantuvo a Ferrari en la pomada mientras la 'Scuderia' afinaba el coche.



La evolución del equipo italiano es evidente; todo el equipo está funcionando, desde los mecánicos en los pit stops a su piloto estrella, un Fernando Alonso en estado de gracia que vive quizá el momento más dulce de su carrera deportiva. En Silverstone falló la estrategia con las gomas, pero en Maranello no tropiezan dos veces en la misma piedra y Alonso, dominando de inicio a fin -pole incluida-, se convirtió en el 'Káiser' de Alemania.



Stefano Domenicali se ha encomendado al piloto asturiano; al contrario de lo que hizo McLaren en 2007, aquí la palabra de Alonso es ley. En Ferrari confían a ciegas en el bicampeón del mundo y él se lo ha devuelto con creces. Los analistas señalan que quizá el F2012 no fue el coche más rápido en Hockenheim, pero Alonso sabe cuidar como nadie unos neumáticos Pirelli que son sin duda la salsa de la temporada.



De inicio Vettel, en los dos primeros tercios de la carrera, y finalmente Button en las postrimerías de la prueba, parecieron cercar a Fernando al principio de cada stint. Fue un espejismo: el español cuidó las gomas, manteniendo a sus rivales a raya de DRS, para dar el zarpazo al final.



Paciencia, cálculo, sangre fría: Alonso camina en el agua

Existe la creencia generalizada en la parrilla y en los medios extranjeros de que Alonso es el piloto más completo hoy por hoy. El español se impuso en el diluvio de Malasia y en el calor de Valencia. En Hockenheim, tras lograr su segunda pole consecutiva bajo la lluvia, venció en igualdad de condiciones en seco, dominando la prueba de inicio a fin. Alonso, que llevaba dos años y medio sin salir desde el primer puesto de la parrilla, acumula dos poles consecutivas... bajo la lluvia. Siempre se ha dicho que los mejores pilotos destacan bajo el agua y es evidente que Alonso camina sobre las aguas, si me permiten la bíblica metáfora.



No hay piloto más versátil en el paddock. Antaño, los éxitos de los deportistas españoles eran gotas en el océano, fruto de gestas increíbles dignas de canciones épicas: Bahamontes, Santana, Perico Delgado... Los triunfos de Alonso van mucho más allá: son fruto de la paciencia, el análisis y la experiencia. Sólo hay que ver cómo responden Vettel o Hamilton bajo presión, cometiendo en ocasiones errores de principiante. Huelga decir que hasta ahora la suerte ha estado del lado de Alonso, pero cuando el español acumula 22 carreras consecutivas en los puntos, a solo dos del récord absoluto de Michael Schumacher, queda poco más que añadir.



Sólo los 'toros' de Red Bull parecen plantarle cara

Empezó guardando la ropa, nadando contra un monoplaza mal parido, y siguió sumando puntos como una hormiguita, sabedor de que puntuar en todas las carreras podría ser su principal baza en el arranque de Mundial más loco que se recuerda. Paciente, calculador y frío; le pese a quien le pese, con los años más Prost que Senna.



Ahora, Alonso es un lobo entre corderos, el líder de una manada que acumula seis campeones del mundo en parrilla. Alonso se puede permitir sestear en Hungría y seguirá siendo líder del Mundial: tiene a 34 puntos a Webber y a 44 a Vettel. Con McLaren hundido en la tabla clasificatoria, parece que solo los 'toros' de Red Bull podrán hacerle frente traspasado el ecuador del campeonato. Veremos si la rivalidad Vettel-Webber resurge entre cornadas y le echa además una mano a Fernando.



Alonso sumó en Hockenheim su triunfo número 30 en Fórmula 1; está a una sola victoria de Nigel Mansell (31). Le quedarían por delante Senna (41), Prost (51) y Schumacher (91). Son números de leyenda de un piloto que tiene contrato hasta 2016 con Ferrari; Fernando superará a Mansell y parece factible que se acerque a los números de 'Magic' Senna. Es más, Alonso ya tutea al genial brasileño en número de podios: tiene 79 y Senna suma 80.



Al ovetense, bicampeón del mundo con Renault, ya le empiezan a salir las cuentas del tricampeonato. Un título que le igualaría con Niki Lauda, Ayrton Senna, Jack Brabham, Jackie Stewart y Nelson Piquet.