Alonso: "Es complicado conocer el interior de una persona en el ambiente de carrera"

Todos conocemos al Alonso piloto. Al Alonso campeón, al que se pone el mono de carreras y sale a pista a dar lo mejor de sí. Al Alonso ambicioso, al ganador. Al que vemos en la televisión en ruedas de prensa o corrillos. Pero no muchos conocen al Fernando humano, al Fernando sincero. A la persona que hay detrás del que se sube a los monoplazas de F1. A aquel que gracias al documental 'Mi última carrera en Ferrari' estamos conociendo.



Porque hay más que lo que se ve en pantalla o encima del coche, tal y como él mismo admite en esta grabación mientras disfrutaba en una cena con el equipo de Antena 3 entre risas. La única vez que se 'permitió el lujo' de relajarse: "Todos nos conocemos un poco mejor. En el ambiente de carrera es complicado conocer el interior de una persona. Ellos me acompañan siempre, es como una cena de despedida... No sé si el año que viene veremos a todo el mundo por aquí".



A él no le verán por el box de Ferrari como le han visto las últimas cinco temporadas. Y en su adiós con los mecánicos vimos al Fernando más emocionado: "Primero habló Mattiacci con ellos y estuvieron cinco o seis minutos aplaudiendo. Luego me tocó a mí. La verdad es que ha sido una despedida muy emotiva".



Quería despedirse bien, no paró de repetirlo y de repetírselo a sí mismo. Quería decir adiós a Ferrari lo más arriba posible, pero el décimo puesto en clasificación no era ni mucho menos lo que él quería: "Dije que sentía alivio en el corrillo de la prensa. Supongo que les he mentido. No es así, estoy preocupado y tengo ganas de remontar. No quiero salir décimo ni estar el último en la Q3. Hay gente en los barcos, pasándolo bien... yo tengo la sensación contraria. Quiero cerrar los ojos y que llegue la carrera".



No puede dejar de pensar en ella, ni cuando la noche cae en Abu Dabi y se marcha en su coche al hotel, preguntando por la salida, por sus rivales y por los tiempos que han marcado. Eso sí, también tiene tiempo para las redes sociales, siendo muy activo en Twitter: "La gente está bastante contenta con que me marche de Ferrari, lo que quiere decir que está bastante quemada".