El 2012 fue el año de uno de los Mundiales de F1 más emocionantes de la historia

ALONSO, SEGUNDO A TRES PUNTOS DE VETTEL

Gran año de F1 el que se ha tenido en 2012. Fernando Alonso no pudo hacerse con su tercer entorchado Mundial, pero no ha sido por falta de talento o porque no lo haya intentado. El asturiano, con un Ferrari a medias, ha estado a tres puntos de Vettel y ha dejado carreras para el recuerdo como la del GP de Europa en Valencia.