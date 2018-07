Merhi: "Sin ningún test hemos terminado nuestra primera carrera"

Gran debut de Roberto Merhi en la F1 en carrera con Manor. El de Castellón, a pesar de no haber estado en ninguno de los test de invierno, al igual que su equipo, pudo completar las 56 vueltas de la siempre exigente pista de Sepang. Objetivo cumplido para él y para Manor, que sólo pudo contar con Roberto por la ausencia de Stevens.



Merhi está satisfecho con su rendimiento: "Creo que ha ido muy bien. Sin ningún test hemos terminado la primera carrera. El equipo ha preparado muy bien el coche. Yo sólo di cuatro vueltas seguidas y ahora he dado 56. Era el objetivo y lo hemos conseguido".



Eso sí, espera mejorar con el paso de las carreras: "Ver la bandera azul era más agobio que otra cosa. Me gustaría luchar contra Vettel y Alonso pero ahora es imposible".