La lluvia agua unos Libres 2 liderados por Hamilton con Alonso octavo y Sainz sexto

Ya avisaron que el agua no sería buena compañía en los Libres de Mónaco y así ha sido. Tras un leve amago en el inicio de la primera sesión, en la segunda las nubes han soltado lluvia de la buena para echar por tierra las pruebas de todos los equipos y pilotos. Sin goma blanda en los últimos ensayos de un jueves liderados por Hamilton con un 1:17.192.



Pero poco o nada se puede sacar de su tiempo. Al igual que poco o nada sacarán en McLaren-Honda a pesar de las buenas sensaciones de los Libres 1. De unos Libres 1 que terminaron bien para ellos en cuanto al crono pero que de poco sirven de cara a lo que importa. Apenas unas vueltas pudieron rodar Alonso y Button. El asturiano fue octavo, a 1.7 de Hamilton, y el británico terminó en el puesto 15.



Lo mismo se puede decir de Carlos Sainz. El madrileño aprovechó el tiempo en el que el agua no existía más que en el mar de alrededor de la pista para probarse a sí mismo y a un Toro Rosso que aquí está acusando bien poco la falta de competitividad de su motor Renault. El español y Max Verstappen, como suele ser habitual, estuvieron igualadísimos y mientras el primero hizo el sexto mejor crono el holandés estuvo justo tras él.



Fue él quien más se acercó a Hamilton en los primeros Libres. En los segundos no, pues Rosberg se puso las pilas y fue máximo perseguidor de su compañero. Lewis, de nuevo, estuvo intratable, mejorando en pocos intentos el mejor crono de la sesión de jueves del pasado curso. Nico, por su parte, estuvo a siete décimas con su particular Mercedes.



No mucho más se puede sacar de esta sesión, pues la lluvia no fue el único 'percance' que hubo. Tras 90 minutos sin incidentes, Roberto Merhi perdió el control del Manor a la salida del túnel y se estrelló contra las protecciones. Bandera roja, parón... y agua. Sólo Pastor Maldonado se atrevió incomprensiblemente a salir en pleno chubasco con la goma blanda. Tardó un mundo en cruzar la pista.