Hamilton manda en los Libres 2 de Malasia con Alonso sumando kilómetros

A Mercedes le puede estar saliendo un rival tras un año de dominio sin apenas adversario. Sí, se trata nada más y nada menos que de Ferrari, que a pesar de haber vendido en los meses de invierno de 2014 que las cosas iban con algo de retraso se están destapando como la principal oposición plateada. Con Lewis Hamilton como el más rápido en los Libres 2 de Malasia con un 1:39.790 y con Rosberg tercero, Kimi Raikkonen se ha colado en segundo lugar para hacer temblar al imperio alemán.



Poco a poco, paso a paso. Así van en la 'Scuderia' tras un año aciago en el que todo lo que podía salir mal salía mal. Ahí están, en la batalla por los podios, algo que en 2014 era impensable. Y es que mientras Red Bull despierta y Williams deja de esconderse son los monoplazas rojos los que más cerca están de darle emoción al Mundial. Kimi lo está demostrando, y Vettel, a pesar del trompo que ha sufrido por la falta de agarre, también. Hay muchas ganas de volver arriba.



Justo eso es lo que van a necesitar. Eso y mucho trabajo, porque a una vuelta sí parece que la distancia sigue siendo bastante importante con respecto a Mercedes. Hamilton ha vuelto arriba tras su ausencia en los primeros Libres, y a pesar de algún susto y de perder la telemetría, otra vez, ha terminado primero la segunda sesión de entrenamientos en Malasia. Y superando el mejor crono de 2014.



Alonso suma más kilómetros

Otra vez están lejos esos tiempos de los que marca Fernando Alonso, pero tiempo al tiempo. Paciencia y confianza hay que tener con la pareja McLaren-Honda en su reestreno en una F1 muy diferente a la que conocieron a finales de los 80 y comienzos de los 90. De momento todo parece tratarse de sumar y de sumar kilómetros, y de ganar y ganar experiencia. Ha terminado el 16, pero el motor comienza a sumar vueltas en esta tardía pretemporada de la escudería.



Lo cierto es que el coche, a pesar de estar extremadamente verde, deja ciertos detalles de que hay cosas que se han hecho bien. En el primer sector no hay una extrema sangría de tiempo con respecto a los de arriba, pero en los dos últimos la diferencia es tan grande que de las cuatro décimas de distancia de las primeras curvas se pasa a los más de dos segundos de distancia cuando se cruza la línea de meta.



No ha mejorado demasiado Fernando con los neumáticos más blandos de Pirelli, en una pista en la que el calor se hacía más extremo con cada minuto que pasaba. Eso provocó falta de agarre en muchas gomas, y quien más lo sufrió fue Roberto Merhi. Salida de pista, K.O. en los Libres 2 y bandera roja hasta que todo volvió a la normalidad sobre el asfalto.



Red Bull en problemas

En cuanto a Carlos Sainz, no sobresalió demasiado con un puesto 14 y con algún que otro problema en su Toro Rosso. Esta vez sí quedaron los dos Red Bull por delante, con Kvyat rehaciéndose pero, al iguall que Ricciardo, con fallos en su monoplaza. De momento seguimos a viernes, pero cada vez queda menos tiempo para probar y para fallar. La clasificación y la carrera de Malasia se aproximan con cada hora que pasa.