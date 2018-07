Hamilton: "Ferrari ha sido demasiado para nosotros"

No pudo Hamilton convertir su pole en victoria. Tras ganar las siete últimas veces en las que salió en primera posición, Lewis sucumbió ante el poder de Ferrari y ante un Sebastian Vettel con unas ganas locas de triunfar vestido de rojo. Quizá por la estrategia, o porque el ritmo fue menor del esperado, el de Mercedes vio desde el segundo escalón del podio al alemán de la 'Scuderia'.



El británico fue sincero: "Ferrari ha dado un paso adelante y ha sido demasiado para nosotros. He dado todo lo que he podido y hemos hecho lo máximo. Tengo que felicitar a Ferrari y a Vettel. Han tenido un gran ritmo".



Hamilton piensa que tienen que mirar ya al futuro: "Tenemos cosas que mejorar. Estamos agradecidos por el coche pero tenemos que hablar de nuevo como equipo y ver dónde hemos estado perdiendo tiempo".