Alonso puntúa en la gran victoria de Hamilton en el GP de Gran Bretaña

Mala idea habría sido apagar el televisor aunque el McLaren-Honda no vaya como muchos querrían que fuera. Mala idea haberlo hecho justo en este GP de Gran Bretaña, porque habría supuesto perderse la mejor carrera de la F1 en este 2015. Una carrera de esas que se recordarán cuando acabe el curso. De esas que tiene de todo y en la que todo puede pasar. Sí, quizá ganase Hamilton por delante de Rosberg en un final ya muy visto, pero hubo más en el libro de Silverstone.



Hubo más un libro en el que cada página de las 52 de las que constaba era importante. Era vital para entender la trama, la historia y el posterior desenlace. Vital para entender mejor el carrerón que se marcó Fernando Alonso y que le llevó a sumar su primer punto de la temporada con el McLaren-Honda. El primero de muchos de un proyecto que ha terminado con una sonrisa un fin de semana que parecía teñirse de negro.



Y no sólo por la clasificación, sino también incluso por lo que sucedió nada más empezar la carrera. Los Lotus tocándose entre ellos y Alonso teniendo que girar fuerte el volante para evitar el accidente... y para terminar golpeando a Button. Jenson, Maldonado y Grosjean se quedaron fuera; y Fernando siguió cuando muchos se preguntaban cómo aguantó el MP4-30 tal impacto y que sólo su alerón delantero resultara dañado.



Pero ahí siguió, y todo parecía ir encaminado a que tirara de heroicidad y de casta para entrar en los puntos. Poco a poco muchos fueron cayendo, como Verstappen, Ricciardo y lamentablemente Carlos Sainz, y él iba ganando posiciones. Sin nada que perder y con mucho que ganar puso intermedios cuando apenas llovía, y aunque luego cayó bastante agua casi no tenía neumáticos. Pero aguantó, a diferencia de Raikkonen y Ericsson, y cruzó décimo la línea de meta.



Hamilton suda para ganar en casa

Esa es la historia del primer punto de Alonso en McLaren-Honda. Pero la historia de la victoria de Hamilton en Silverstone fue también de esas que no se olvidan. Él no lo hizo, y dedicó unos trompos a la siempre fiel afición británica. No es para menos, porque esta vez tuvo que sudar. Muchos, incluso ellos, pensaron que Mercedes lo tendría fácil, pero en cuanto se apagó el semáforo Williams les quitó las pegatinas y los plateados pasaron a ser tercero y cuarto.



Con Bottas a buen seguro enfadado por la negativa del equipo a que Massa se apartara aún cuando él tenía más ritmo, Lewis superó a Felipe y Valtteri por estrategia, y Nico haría lo propio por ritmo. Cuando más cerca estaba empezó a llover, y rápido Hamilton decidió entrar en boxes para cambiar gomas mientras Rosberg seguía cometiendo un error fatal. Tras eso, y con agua, Lewis no tuvo rival y logró los 25 puntos.



Logró liderar un podio formado por su compañero y por Sebastian Vettel. Williams se ahogó en un vaso de agua, de nuevo, y ni siquiera saboreó podio. El tetracampeón copió a Hamilton el cambio de gomas y le salió tan bien que a pesar de que en muchos momentos se le vio en problemas al final accedió de nuevo al cajón. Sabor agridulce para Ferrari, pues aún con eso saben que tanto Massa como Bottas han sido más competitivos.



El primer paso

Noticias positivas para McLaren-Honda en Gran Bretaña, pero que los árboles no impidan ver el bosque y que tanto por ritmo como incluso por fiabilidad aún hay mucho recorrido por delante. Pero lo que no les pueden quitar, lo que a Alonso no le pueden quitar, es que en el camino por ser campeón del mundo en la misma escudería que Ayrton Senna fue en Silverstone donde logró su primer punto.