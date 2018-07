Carlos Sainz: "Tendré desventaja en Malasia porque nunca he corrido en lluvia"

Carlos Sainz no quiere batir a su compañero de equipo en Toro Rosso, Max Verstappen, su objetivo es competir consigo mismo y sacar su máximo potencial. Después de tener un debut mayúsculo en el GP de Australia en el que salió octavo de la parrilla de salida para terminar quedando noveno en carrera el español destaca que todavía necesita mejorar.



"Fue un buen debut y estoy contento por ello, te da un empujón de confianza y motivación para seguir mejorando y trabajando. Porque aún necesito mejorar y trabajar más. Desde fuera puede parecer que tengo más presión respecto Max Verstappen, pero desde dentro os puedo decir que tenemos la misma", aclaró el español tras la rueda de prensa de pilotos del GP de Malasia.

El de Toro Rosso es consciente de que la cita malaya será especialmente dura por las condiciones meteorológicas en carrera. "Bienvenida sea la lluvia. Siempre me ha gustado mucho y me lo paso mejor, aunque tendré una desventaja porque nunca he probado un F1 en lluvia y en este circuito tampoco he corrido en lluvia", añadió.

Sainz reconoce que el recuerdo del GP de Australia le acompañará mucho tiempo en su cabeza "porque fue muy especial". Sobre la incorporación de Fernando Alonso en esta segunda carrera del Mundial, Sainz ha señalado que para él "es genial" porque tiene una buena relación con Roberto y Fernando, "así que cuantos más españoles en la parrilla, mejor". "Nos acabamos de hacer un selfie (con Fernando) en la rueda de prensa y ahora habrá que hacerla en la parrilla de salida", bromeó Sainz.