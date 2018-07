Alonso acaba quinto por delante de los Mercedes en la victoria de Vettel en Hungría

"Es de mis mejores fines de semana", dijo Hamilton. Dijo Hamilton antes de que llegase la carrera de Hungría. Dijo cuando había dominado los Libres y la clasificación de Hungaroring. Sí, todo eso lo dijo antes de cuando se reparten los puntos. Antes del domingo. Antes del día que más importa de un Gran Premio. Todo, antes de la total y absoluta locura que se vivió en el trazado húngaro, en uno en el que es complicado adelantar pero en el que, como pasó en 2006, en 2015 nos ha dejado un carrerón para el recuerdo. Victoria de Vettel... y Alonso quinto por delante de los dos Mercedes.



Ya se puede uno imaginar qué locura se ha debido vivir en Hungría para que Fernando, para que un Mclaren-Honda, haya podido batir a las dos flechas plateadas en este presente 2015. Todo lo que se puede decir, desde el apagado del semáforo hasta cruzar por la bandera a cuadros se queda corto. Toques, sanciones, abandonos, más sanciones, más toques, más abandonos, más sanciones... y sin opción alguna para pensar en la playa y el sol cuando el safety car salió a pista por el accidente de Nico Hulkenberg.



Ahí empezó otra carrera. Una carrera dentro de la que ya se vivía en el GP de Hungría. Una en la que hubo quien triunfó, caso de Kvyat, Verstappen y Alonso, y quien vivió un infierno, caso de Nico Rosberg y de Lewis Hamilton. Se equivocaron, por primera vez en mucho tiempo ambos se equivocaron. Ambos decidieron mal, ambos hicieron lo incorrecto, y ambos terminaron por primera vez lejos del podio, algo que hace mucho, muchísimo, que no sucede.



Vettel a tope; Mercedes K.O.

Que Nico no estaba cómodo lo sabíamos todos viendo su ritmo en clasificación. Que pudo haber ganado de haber puesto blandos durante el safety car también. Pero puso duros, y al final acabó pinchando por un toque con Ricciardo. Precisamente Daniel fue protagonista en la actuación de Hamilton. Lewis hasta pidió disculpas por radio a su equipo. A su mala salida, cuando le adelantaron los Ferrari, sumó una excursión por el exterior de la pista y su lucha fue en balde. Tras el safety car, por más que remontó, se tocó con el australiano, se quedó sin alerón delantero y recibió sanción de 'drive through'.



Mientras él se disculpaba, Vettel se desmadraba en Hungaroring gritando a los cuatro vientos su amor por Ferrari y Maranello. Vaya carrerón que se marcó, defendiéndose de Rosberg cuando le tocó hacerlo y sabiendo llevar sano y salvo hasta la meta, hasta la victoria por segunda vez esta temporada. Con Raikkonen fuera de combate por problemas de motor, en la Scuderia vivieron una nueva alegría y bien puede ser Seb la persona más feliz de todas cuantos tomaron la salida de la prueba húngara.



Un Alonso sublime

La primera... o la segunda. Porque quizá no haya ganado. Y más que posiblemente no gane ni una sola vez en todo este 2015, pero Fernando Alonso tiene motivos para estar más que satisfecho. Entre tanto lío él no sólo salió indemne sino que además hizo lo que tenía que hacer. Y lo que hizo lo hizo perfecto. Si acabó donde terminó, quinto, fue porque a diferencia de Hamilton y de Mercedes todo lo que hicieron él y McLaren-Honda fue lo que demandaba la carrera.



Y es que incluso pinchando un neumático, incluso con una visera, otra, obstruyendo el conducto de sus frenos, obtuvo su mejor puesto de toda la temporada. Hizo una parada para poner blandos cuando muchos habrían optado por otra estrategia más conservadora para ganar puestos. Le costó perder dos en un principio, pero acabó ganando el doble. Por ritmo, por pilotaje, ya estaba en los puntos. Por las circunstancias de carrera, quinto y diez sabrosos puntos para él. Además, la gran noticia para McLaren-Honda es que Jenson Button también puntuó. El trabajo en la fábrica, el de cada mecánico e ingeniero, ha dado sus frutos.



Tercer abandono de Sainz

Una pena fue que Carlos Sainz no pudiera sumar puntos. Ni tan siquiera pudo terminar la carrera. Al igual que hizo Fernando, el madrileño remontó su posición de salida y se sobrepuso a dificultades como por ejemplo la de tardar el doble de tiempo en su parada en boxes. Con todo, a pesar de su esfuerzo y de su ritmo, al final su unidad de potencia cayó y no tuvo otra que tomar el camino del garaje.



Ahora toca descansar. Unos se irán con buen sabor de boca, como Alonso, Button, Vettel, Kvyat y Merhi. Otros lo harán con el gesto torcido, como Sainz, Hamilton, Rosberg y Raikkonen. Se marchen como se marchen, toca reponer fuerzas y energías y regresar con ánimos renovados para Bélgica. Spa espera, pero a lo lejos.