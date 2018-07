Tercer abandono consecutivo de Alonso: "Tenemos una mala racha, hay que trabajar"

"Ojalá nos toque a nosotros pronto el ganar carreras"

Fernando Alonso ha hablado sobre sus sensaciones en Montreal tras su tercer abandono: "La verdad es que depende, la carrera nos hubiera gustado acabarla. Llevamos ya dos abandonos en Barcelona y Mónaco, pero la crono es positiva con una buena vuelta y una buena posición. En carrera íbamos perdiendo posiciones, lo que dice que esa vuelta era mejor de lo normal".

"Es lo que toca, sé que desde fuera hay esta sensación y de querer aplastarnos. Tenemos una mala racha y no podemos hacer más que seguir trabajando. El equipo está haciendo todo lo posible. Mejor que pase este año antes de que suceda cuando luches por podios y carreras. Este año les toca disfrutar a otros. Ojalá nos toque a nosotros pronto el ganar carreras. Paciencia a los que nos apoyan y que disfruten los que no nos apoyan", reflexiona el asturiano.

"Se están haciendo cosas coherentes y soy optimista. No somos competitivos ni fiables como querríamos, pero no nos metemos el dedo en el ojo para cambiar la situación cuanto antes".

Habló sobre su rifirrafe por radio con McLaren, cuando se había negado por radio a ahorrar gasolina: "Tenemos que salvar mucha gasolina en esta pista. Desde la primera vuelta me avisaron pero iba metido en varias batallas. Tenemos 35 km hora menos que Ferrari en recta. Había que salvar gasolina, combustible... les dije que me dejaran divertirme y ya luego salvaríamos gasolina".

"Me quedo con la batalla contra Vettel, aunque él seguramente no", apuntaba.

Pide paciencia

Unas palabras para la afición: "No se puede decir nada, seguramente es así. Entiendo que desde fuera y desde casa estén así, pero estábamos desesperados el pasado año por ser quinto o sexto. Para estar así tomamos una decisión arriesgada, este año estamos pagando el precio de ser los novatos pero si no estaría hablando aquí de ser quinto y sexto. Creo en este proyecto. Los japoneses me están enseñando mucho y todo lo que veo tiene cierta coherencia y optimismo, algo que no veía antes", termina el español.

Jenson Button también abandonó en la vuelta 58 después de que lo pidieran desde el muro; ambos coches de McLaren se retiraron por un problema en los escapes.