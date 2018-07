Sainz: "En Austria los puntos serán más factibles"

Lo dijo tras la clasificación y sus pronósticos se cumplieron en la carrera. Carlos Sainz no logró entrar en los puntos en el GP de Canadá en una prueba difícil para un monoplaza con un motor como el de Renault, que tiene gran desventaja en comparación con Ferrari y Mercedes. Al final, 12º puesto para él y a pensar en Spielberg.

El madrileño ya advirtió que este no iba a ser el día: "Se sabía que no sería fácil entrar en el top 10. No me digáis que no lo dije o que el que avisa no es traidor. Desde la vuelta 1 tuve que guardar gasolina y levantar el pie del acelerador 150 metros antes de los puntos de frenada. Intenté tener un final de carrera divertido con Ricciardo y con Pérez".

Sainz hace hincapié en los problemas con el combustible: "Guardé todo al comienzo para llegar al final sin hacerlo e iba más rápido. Más cómodo con el coche, que cuando se descarga va mejor. Al final de carrera conseguimos hacer cosas".

Carlos vuelve a hablar de las grandes diferencias que hay entre motoristas: "Llevo diciendo todo el año que faltaba que llegase una pista de esta para que se viera la enorme diferencia que hay entre Mercedes, Ferrari y nuestro motor Renault".

Eso sí, el de Toro Rosso confía en que el trazado de Spielberg les pueda ser más favorable: "En Austria los puntos serán más factibles".