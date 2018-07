Ricciardo: "Si se centra en lo que ha de hacer Sainz tendrá éxito"

VE COMPLICADO GANAR CARRERAS ESTE 2015

Daniel Ricciardo afronta su segunda temporada en Red Bull con menos optimismo que la primera. "No quiero decir que no vamos a ganar, pero este año está más complicado", dice el australiano, que admite que los resultados no están demostrando el nivel de su pilotaje. Eso sí, el humor no lo pierde: "Sonrío menos porque practico para ser modelo, pero no me va muy bien".