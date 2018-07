Raikkonen: "Si hacemos una buena salida veremos qué pasa"

Kimi Raikkonen no renuncia a nada de cara a la carrera de Canadá. El finlandés sale tercero tras los dos Mercedes pero es consciente de que en Montreal el final puede no tener nada que ver con el comienzo. Así las cosas, el piloto de Ferrari confía en hacer un buen arranque para tirar con su coche, que recordemos estrena configuración de motor al haber usado 'tokens' de mejora.



El campeón del mundo cree que la salida es clave: "Si podemos hacer una buena salida ya a partir de ahí veremos a ver qué pasa. Hasta ahora todo ha estado bien, pero no es ideal porque querríamos estar al frente".



Raikkonen lamenta los problemas que ha tenido Sebastian Vettel y que le han dejado fuera en Q1: "El fin de semana ha ido muy bien. Con las condiciones que había es decepcionante que uno de los coches tenga problemas".