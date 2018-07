Primer abandono de Merhi en F1: "Iba claramente mejor que Stevens"

Roberto Merhi ha abandonado en el GP de Canadá: "Pensé que era un pinchazo. Lo importante es que tenía buen ritmo de carrera y al final del stint iba más rápido que Stevens. Creo que en general ha sido una carrera productiva. Hemos tenido un buen ritmo e iba claramente mejor que mi compañero. Íbamos a hacer una parada cuando teníamos pensado hacer dos. Me he sentido muy cómodo en la pista. Austria me gusta y lo conozco".



"Ese es el camino que queremos seguir desde el principio. Parece que ya estamos en él y lo haremos lo mejor posible. Hay que trabajar y evolucionar como piloto y como equipo", dice el piloto español en Montreal.