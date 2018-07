Hamilton: "¿Lo necesitaba? Yo creo que sí"

Lewis Hamilton ha ganado en Montreal y ha puesto fin a la racha de dos triunfos seguidos de rosberg: "No he sentido que el coche estuviera muy equilibrado, he tenido mucho subviraje, pero he sentido que tenía margen, tenía control. Nunca ha estado fácil, pero ha sido una carrera genial. No sé qué tal desde el otro lado, pero ha sido genial", comentaba.



Hamilton ha hecho referencia a lo sucedido en Mónaco: "¿Lo necesitaba? Yo creo que sí. Gracias a los fans, cada vez que venimos aquí, el apoyo es genial, me quito el sombrero", declaraba.



"Honestamente me siento genial, el apoyo es increíble, muchas banderas británicas, de Granada, banderas de Barbados... mi primera victora fue aquí en 2007 y es genial volver a tener la victoria". apuntaba el británico desde el podio.