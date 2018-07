Hamilton manda en los Libres 1 del GP de Canadá con Alonso noveno

Entre las grapas halladas en la calle del 'pit lane' y la mejora de pista a cada minuto que pasaba, el GP de Canadá ha dado comienzo. Primeros 90 minutos sobre el asfalto de Montreal y Lewis Hamilton ya se ha repuesto del duro golpe que supuso la carrera de Mónaco. El británico ha marcado el mejor tiempo de los Libres 1 gracias a su 1:16.212, superando a Nico Rosberg y a un sorprendente Romain Grosjean.



En cuanto a Alonso, al final ha concluido la sesión con un noveno puesto. Fernando ha ido mejorando vuelta a vuelta con un McLaren-Honda que aún no tenía el motor con las mejoras que han introducido para estas carreras. Su crono ha sido de 1:18.128 y ha estado a menos de dos segundos del de Lewis. Todo sin dichas mejoras en los 'tokens' en la unidad de potencia nipona.



Eso sí, todas ellas parecen estar más destinadas a la fiabilidad que al propio rendimiento, por lo que el bicampeón no prevé mucha mejora de tiempo en el Gilles Villeneuve. Eso sí, la mayor fiabilidad le vendrá de maravilla sabiendo que en las últimas dos carreras ha abandonado, y que Jenson Button ha padecido diversos problemas en los Libres 1 con los cambios de marchas.



Mercedes, dos pasos por encima

No parece ser suficiente para disminuir la brecha con respecto a Mercedes. Tampoco le ha servido a Ferrari usar sus 'tokens' para mejorar en rendimiento, al menos en estos Libres 1. Vettel ha sido quinto, y Raikkonen el doce, puesto que sin duda no representa el poder de la 'Scuderia' en este 2015. A ver en qué queda el uso de dichos 'tokens'.



Mercedes no necesita de eso. Hamilton, salvo un trompo sin mayor consecuencia, no ha tenido rival alguno en el aterrizaje en la pista canadiense y ha batido a Nico Rosberg tras todo lo sucedido en Mónaco. El británico ha sacado cuatro décimas al alemán, y este último le ha metido más de un segundo al Lotus de Romain Grosjean, lo que deja claro la evidente diferencia existente entre los germanos y el resto.



Sainz sufre en Canadá

Por su parte, Carlos Sainz no ha tenido un buen comienzo en el Gilles Villeneuve. En primer lugar por su tiempo ha quedado lejos de lo que mostró el Toro Rosso en las últimas pruebas, algo que no le valió para superar a Verstappen. Y en segundo lugar porque se quedó parado en el 'pit lane', aunque luego pudo volver a salir a pista. Merhi sí logró batir a Stevens, tal y como ya hizo en la carrera de Mónaco.



Mucho queda todavía por ver en el GP de Canadá, en una pista que irá mejorando su rendimiento con el paso de las vueltas y en la que todos han pasado muy pero que muy cerca del famosísimo 'muro de los campeones. Todavía ninguno ha probado su 'sabor', y es que aún ninguno ha rodado seguramente al cien por cien de su capacidad. Todos se reservan para cuando llegue lo importante.