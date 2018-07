Rosberg: "La salida ha marcado la carrera"

Nico Rosberg ha ganado el GP de Austria por segundo año consecutivo: A partir de ahora conduciré siempre así. Es increíble ganar aquí otra vez. La salida ha marcado la carrera. Luego pude defender en las primeras curvas el liderato y luego me limité a tirar con el coche. El espacio con Hamilton iba aumentando.



"Ha sido una gran salida, y lo he clavado. Lo más importante es el reglaje del embrague que me ha dado el ingeniero, luego, me he defendido en las curvas dos y tres", reflexionaba el alemán, que se pone a 10 puntos de Hamilton en la lucha por el Mundial.



"Luego me he dedicado a tirar. Hoy estaba muy contento con el coche y de ver que el espacio con Lewis se iba abriendo, así que ha sido un día perfecto hoy. Es muy difícil, porque a no ser que alguien cometa un error, no puedes pasar", dice el piloto de Mercedes.

Buen ritmo de carrera

Nico abrió distancias: "El ritmo de carrera ha sido muy bueno, y eso es algo que tenía que mejorar del año pasado, por lo que ha sido bonito ver que podía alejarme".

Además, Hamilton tenía una penalización de cinco segundos por pisar la línea blanca a la salida del pit lane: "Sí, eso me lo ha hecho un poco más fácil, porque sabía que, a pesar de que se acercara, tenía esos cinco segundos".